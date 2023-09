Târgu-Jiu: Reprezentanți ai Poliției, la vernisajul expoziției memoriale cu operele lui Aurelian Șuță

<<Am vernisat „Ultimul gram de suflet”, expoziție – in memoriam- Aurelian Iulius Șuță – ȘAI! A fost lansat volumul „Poeme desenate” semnat de scriitorul Alex Gregora. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestor evenimente: artistului Florin Preda-Dochinoiu – curatorul expoziției de grafică, poeților Nicolae Dragoș și Spiridon Popescu. Mulțumim, de asemenea, artistului Sergiu Corbu Boldor care deține originalul lucrării de grafică „Al XXI-lea gram de suflet și ultimul” semnată ȘAI și pe care a adus-o la expoziție, reîntregind astfel concepția artistică inițială a proiectului de la care am plecat în organizarea acestei expoziții. De asemenea, mulțumim instituțiilor partenere: Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu, Asociația Internațională a Polițiștilor. Mulțumim pentru prezență domnilor Daniel Fețanu – inspector șef adj. al Inspectoratului de Poliție al județului Gorj și Ovidiu Niculescu – președinte al Asociației Internaționale a Polițiștilor Gorj”, a transmis conducerea Muzeului Național „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu.