Ştiu și fotbal! Viitorul, succes concludent cu Ripensia

Viitorul Târgu Jiu a oferit o prestație solidă la ultimul meci din acest an. Trupa lui Florin Stîngă a reușit să treacă de Ripensia cu 3-1, deși timișorenii au condus după primele 45 de minute. Un gol al lui Zamfirescu (`6) le-a asigurat bănățenilor un debut reușit, dar vizitatorii s-au retras imediat după ce au marcat. Gazdele au mutat rapid jocul în jumătate adversă, însă nu au reușit să desfacă apărarea aglomerată a galben-roșilor. Putea fi 0-2 până în pauza, dar Gavra a ratat incredibil din 10 metri. Stîngă a schimbat ofensiv în startul părții secunde. I-a băgat pe Gârbița și Dulca în locul lui Stoian și Mitrică, iar gorjenii au apăsat mai mult accelerația. Nu a durat mult și reduta adversă a căzut. Claudiu Dragu a reușit o ,,dublă” în minutele 52 și 66, dar a irosit și alte mari oportunități, iar ratările i-au ținut pe timișoreni în meci. Şi-a intrat în rol și portarul Krupenschi. Tânărul goalkeeper a avut o intervenție bună în minutul 80, când apărarea Viitorului a fost prinsă pe picior greșit, și una providențială în minutul 87, când a scos din vinclu mingea expediată de Morariu. Amfitrionii s-au apărat eroic în finalul partidei, dar cireașa de pe tort a fost golul lui Răsdan. Căpitanul Viitorului a executat perfect o lovitură liberă de la marginea careului și le-a asigurat gorjenilor sărbători mai liniștite. Viitorul a terminat anul cu 21 de puncte.

Viitorul Târgu Jiu – Ripenisa Timișoara 3-1 (0-1)

Viitorul: Krupenschi – Chelariu, Ad. Stoian (Al. Dulca 46′), Rogac, Băican, Răsdan (cpt.), Țegle, P. Mitrică (Gîrbiță 46′, Pîrcălabu 90+2′), Godja (Geană 90+6′), Dodoi, Cl. Dragu (Andr. Istrate 82′). Rezerve neutilizate: Opric – Al. Sîrbu, Banu, Caba. Antrenor: Florin Stîngă.

Ripensia: Șt. Dobre – Zamfirescu, Lalic (Țieranu 61′), Fridrich, Andr. Macrițchii (Zimța 89′) – Vidrăsan (Rz. Morariu 61′) – Piftor (Sofran 61′), Stoi (cpt.), Mogoș (Rob. Stoica 82′), Mihart – Gavra. Rezerve neutilizate: Brașoveanu – Tud. Călin, Dincă, Gladun. Antrenor principal: Roberto Ivan / Preparator fizic: Iulian Muntean.

Stîngă: Ar trebui să fim mult mai sus

Antrenorul Florin Stîngă a declarat după meci că elevii lui s-au pregătit bine în ultimele săptămâni, iar victoria a fost o consecință a seriozității și determinării. De altfel, principalul gorjenilor a adăugat că succesul gazdelor nu poate fi contestat.

,,Cred că am meritat victoria, pentru că băieții au dat tot ce e mai bun. Ne-am luptat, am avut și de suferit, pentru că am primit gol la primul șut pe poartă, un gol fabulos, dar, până la urmă, e important că jucătorii au luptat până la ultima picătură de energie și am reușit să luăm trei puncte vitale. Echipa a arătat bine. Le-am spus și lor, atâta timp cât vor respecta ceea ce le spun, cu siguranță vor arăta bine, pentru că știu ce jucători am pregătit și știu cât de mult am muncit la antrenamente. Le știu calitățile. La momentul acesta, ar trebui să fim mult mai sus în clasament, dar, din păcate, suferim pentru ceea ce am făcut în trecut. La pauză, le-am spus că am încredere în ei și sunt convins că vom întoarce rezultatul. Am avut răbdare, acțiuni bune și până la urmă au cedat”, a declarat Stîngă.

Unul dintre oficialii timișorenilor, Lucian Muntean, a fost de altă părere. Reprezentantul Ripensiei a declarat că diferența s-a făcut în fața porții, iar o remiză era ceva mai apropiată de adevăr. ,,Am avut o repriză foarte bună, am condus și am mai avut câteva situații bune de a marca, una dintre ele rarisimă. Dacă făceam 2-0, probabil altfel ar fi arătat jocul. După aceea, nu am putut înțelege relaxarea din startul reprizei secunde. Viitorul a avut o perioadă bună și a înscris două goluri. Nu e posibil să nu fi atent la două centrări. Am avut din nou situațiile noastre, dar nu am mai reușit să o băgăm în poartă. Lipsa de concentrare își spune cuvântul. Diferența este mult mai pare decât ceea ce am văzut pe teren. Un rezultat de egalitate era mult mai echitabil. Per total, încheiem anul cu o înfrângere și nu suntem mulțumiți. Cu trei puncte în plus am fi stat un pic mai liniștiți”, a declarat Muntean.

Succesul de sâmbătă a dus-o pe Viitorul la 5 puncte de Ripensia. Băieții lui Stîngă au șapte victorii și nouă înfrângeri în campionat.

