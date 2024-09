Expoziție de grafică Bogdan Epure: „Contopirea Lumilor”

În data de 5 septembrie a.c., la Galeriile Municipale de Artă „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, a avut loc un eveniment de excepție: vernisajul expoziției de grafică „Contopirea Lumilor” (Merging Worlds / Fusion des Mondes), a artistului vizual târgujian Bogdan Epure. Organizatorii expoziției au fost Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Târgu Jiu a UAP din România și Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Bogdan Epure, considerat unul dintre cei mai talentați graficieni ai Gorjului, este absolvent al Liceului de Artă „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu și al Facultății de Artă și Design a Universității de Vest din Timișoara (secția Grafică, promoția 2008). A urmat apoi studiile masterale în Grafică la aceeași facultate.

În ultimii 16 ani a avut o activitate artistică bogată, materializată în numeroase proiecte artistice și expoziții de grup și personale. De-a lungul carierei sale a primit mai multe premii, diplome și mențiuni. Actualmente este membru al Filialei Târgu Jiu a UAP din România și predă desenul și arta digitală (bazate atât pe tehnicile moderne, cât și pe AI) noilor generații de elevi de la Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și Polovragi, secții care aduc un suflu artistic modern în cadrul instituției. Aici, are în jur de 100 de cursanți, mulți dintre ei obținând premii importante la concursurile naționale de grafică.

Vernisajul expoziției a fost deschis de curatorul acesteia, conf. dr. Vasile Fuiorea, președintele Filialei Targu Jiu a UAP din România: „Este o expoziție pe care eu o aștept de foarte multă vreme, de câțiva ani de zile, deoarece era foarte necesară. Titlul ei este bine gândit, deoarece expoziția acestui artist sensibil este diversă, cu mai multe genuri ale graficii, cu subiecte diferite, deși ea își păstrează unitatea stilistică. Despre tehnica și semnificația lucrărilor pot să spun că la Bogdan surprinde acuratețea execuției grafice, el stăpânind o tehnică impresionantă de reprezentare artistică. Lucrează în mai multe tehnici, așa cum ar fi xilogravura, în lucrări care degajă o anumită forță, ce trimit spre expresionism. În alte lucrări, realizate în pix negru, creion și tuș pe hârtie, se vede o anumită sensibilitate, un registru cu gradații valorice, cu punct, linie, pată, elemente de limbaj discrete, lucrări care baleiază în jurul unei dexterități tehnice ce transmit un mesaj artistic important, bine conturat. Este vizibilă și preocuparea sa pentru figura umană, în special femeia, și este bine că o face. Chiar din titlu se poate înțelege că expoziția sugerează o interferență a unor crâmpeie de lumi, lucrări care se duc într-o tehnică pe care o găsesc suprarealistă. O altă componentă importantă este trimiterea la mitologie, românească și internațională. El culege din acest arsenal de elemente internaționale lucruri pe care le inserează în compozițiile sale. Este o expoziție impresionantă, fiecare lucrare necesitând un anumit timp de meditație”.

Despre crezul său artistic, Bogdan Epure ne-a relatat următoarele: „direcțiile artistice în care m-am specializat țin de tehnicile grafice, cu predilecție creionul, de unde m-am îndreptat spre o tehnică personală, cu anumite particularități în utilizarea mijloacelor artistice (de exemplu, prin folosirea pixului pe o hârtie atipică), dar și spre tehnicile clasice, cum ar fi gravura. Urmărind evoluția rapidă a tehnicii din zilele noastre, am ajuns să utilizez și mijloacele digitale, programele clasice de grafică pe calculator și modelele de inteligență artificială. O discuție mai amplă poate fi asupra temelor pe care le abordez în demersul meu artistic. Unele dintre acestea își au rădăcinile chiar în copilărie, datorită ambivalenței lumilor cu care am intrat în contact, adică mediul urban și cel rural”.

În ceea ce privește lucrările de pe simeze, artistul consideră că în acestea „predomină temele mitologice, sociale și religioase, care ne marchează existența în cel mai profund mod și, probabil, și viitorul. Tema predominantă este dată de schimbările ciclice ale lumii, unele deja petrecute, iar altele în curs de derulare. Pe unele le putem intui, iar pe altele ni le putem doar imagina, ca pe o lume interioară. În creația mea, femeia se distinge ca un element central, atât datorită esteticii, cât și simbolisticii complexe pe care ea o poate exprima. Peisajele mele nu au neapărat un mesaj intelectual, spre deosebire de celelalte lucrări, ci unul mai degrabă emoțional și estetic”.

Sorin Buliga