Poluare la Turburea, creată de un fermier recalcitrant! Zece cetățeni au reclamat problema la autorități – Garda de Mediu dă din umeri

Constantin Mănescu, din comună Turburea, dar și alți zece localnici au reclamat autorităților competente că un cetățean din localitate, care deține o ferma de ovine și caprine, poluează Gilortul cu excrementele și reziduurile animalelor care ajung de la locul în care acesta își crește animalele, pe un ogaș pe sub calea ferată, până în râu. Deși problema a ajuns pe masa comisarilor Gărzii de Mediu Gorj, reprezentanții instituției care s-au deplasat la fața locului au anunțat reclamanții că poluarea nu există. Pensionarul Mănescu este de părere că cei doi comisari care s-au deplasat în teren s-au dus într-un loc greșit, atâta timp cât niciunul dintre cei care au sesizat problema de mediu nu au fost chemați la locul investigației.

Pensionarul din Turburea a fost, de altfel, anul trecut, victima fermierului care l-a bătut zdravăn, în cauză existând, de cincisprezece luni, un dosar penal la Poliția Târgu Cărbunești.

Omul a fost băgat în spital de fermierul supărat că acesta îi reclama animalele, lăsate slobode pe terenurile oamenilor, și i-a dat bătrânului, fost pădurar, o bătaie soră cu moartea. Victima a ajuns la spital și a avut unsprezece fracturi, inclusiv acum, trăgând ponoasele acestei agresiuni care nu a fost încă, din păcate, clarificată de oamenii legii.

Fermierul nu s-a oprit însă aici, în ultimele luni i-a făcut pensionarului plângere la poliție că nu mai este apt medical sa fie șofer, lucru contestat de actele medicale ale conducătorului auto care a arătat poliției că își poate conduce liniștit mașina, fără să aducă vreo atingere vreunui participant la trafic.

În continuare, fermierul își duce animalele pe terenurile oamenilor și în continuare este acuzat că a băgat frica în localnici.

O spune, nu doar Mănescu, ci și alți localnici supărați că autoritățile nu rup pisica in două și nu i-au măsuri cu respectivul care funcționează cu ferma în ilegalitate.

,,Nu se poate cu el. La toți ne este frică, pentru că este violent și verbal și fizic. Își duce animalele pe pământurile noastre și poluează Gilortul, se vede cu ochiul liber.

Cei de la Garda de Mediu, deși sesizați de noi, au venit in vizită și au plecat cum au venit, fără să ia măsuri. Nu s-au băgat, ca dumneavoastră, să vadă cum pleacă mizeria de la grajdurile lui în Gilort”, a explicat un vecin.

Mănescu spune și el că stă departe de fermierul agresiv care l-a băgat în spital.

,,Mi-a transmis că data viitoare mă omoară. Cum să mai stau in preajma lui. Cert este că face ilegalități, poluează, ne dispera cu animalele, nu are o parcelă de teren declarată la primărie, iar caprele și oile lui pas pe terenurile oamenilor. Nimeni nu îi spune nimic de frica că vor fi loviți”, a explicat Mănescu, care i-au făcut individului zeci de plângeri dar fără rezultat. Căutat acasă, respectivul nu a fost de găsit ieri dimineață pentru un punct de vedere în ce îl privește. Poarta lui era închisă iar animalele nu erau în fermă.

