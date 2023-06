,,Marius”, alias Dian Popescu, dat în judecată de CNSAS! Procesul, pe rolul Curții de Apel București

Fostul senator Dian Popescu a semnat un angajament cu Securitatea, a avut nume conspirativ (Marius), iar CNSAS a emis o decizie potrivit căreia „nu i se poate atribui calitatea de lucrător/colaborator al Securității, în sensul legii”, deoarece a informat doar despre studenţi străini. Asta se întâmpla în 2016. Recent, însă, optica Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității s-a schimbat, iar CNSAS i-a deschis proces fostului om politic, apropiat acum AUR.

CNSAS încearcă să demonstreze în instanță, la Curtea de Apel București, că Dian Dumitru Popescu este colaborator al fostei securități, altfel, acest demers în instanță, după șapte ani de la prima decizie, este inexplicabil. Ca fapt divers, Dian Popescu își face veacul prin București. Se plimbă pe la televiziunile din capitală fiind catalogat drept specialist în minerit și energie. A fost văzut de multe ori în apropierea liderilor AUR și la manifestările organizate de acest partid politic. Are, în schimb, de restituit sume incredibil de mari după ce Băile de la Țicleni s-au dovedit o afacere ilegală. În acte, Dian Popescu este falit, în fapt, învârte afaceri in energie în capitală, sperând la o candidatură AUR pe București. Are însă un cuvânt de spus în alegerea candidaților AUR la Gorj chiar dacă nu face parte din organizația din județul nostru.

A.S.