IPJ Gorj a venit cu precizări privind noile modificări legislative în domeniul rutier

Sâmbătă, 6 iulie, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Gorj a transmis opiniei publice mai multe clarificări, pentru a evita interpretările eronate, legate de informațiile vehiculate în spațiul public în sensul că ,,O.U.G nr. 84/2024 lasă fără permis șoferi nevinovați; O.U.G nr. 84/2024 îi nenorocește și pe bicicliști și pe cei care folosesc trotinete electrice”.

Retragerea permisului de conducere exista deja în legislația rutieră anterioară emiterii OG 84. Prin actul normativ amintit s-a extins cadrul de aplicare a acestei măsuri administrative(retragere permis) și în situațiile în care conducătorul unui autovehicul, titular de permis de conducere, refuză să respecte obligația legală de a se supune testării, în vederea stabilirii consumului de substanţe psihoactive ori a concentraţiei de alcool în aerul expirat, la solicitarea poliţistului rutier, deși este identificat în trafic având: a) sancțiuni contravenționale aplicate, în mod repetat, în ultimii 3 ani, pentru săvârșirea contravenţiei de conducere sub influența băuturilor alcoolice; b) a fost condamnat definitiv pentru infracţiuni privind conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a unor substanțe psihoactive, a consumat alcool sau alte substanțe psihoactive ulterior producerii unui accident de circulație, a refuzat sau s-a sustras de la prelevarea de probe biologice, a săvârșit infracțiuni privind traficul şi consumul ilicit de droguri; c) în vehicul recipiente ce pot conţine băuturi alcoolice şi care prezintă urme de consum sau substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive; d) un comportament nefiresc, care poate fi generat de consumul de băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive. Prin urmare, nu toți șoferii sunt testați, așa cum s-a vehiculat în spațiul public, ci doar cei care se regăsesc într-una dintre situațiile de mai sus. Retragerea permisului de conducere în cazul acestui refuz încetează, iar șoferul primește permisul înapoi, dacă rezultatul analizei probelor biologice atestă lipsa în organism a alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Mai mult, această măsură a retragerii permisului de conducere nu presupune întocmirea unui dosar penal.

În urma noilor modificări legislative în domeniul rutier, conducătorii auto care refuză testarea cu aparatele din dotare, fie drugtest, fie etilotest, sunt conduși la unități medicale specializate, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii prezenței, existenței sau inexistenței substanțelor interzise sau alcoolului în sânge, iar, față de aceștia este luată măsura administrativă de retragere a permisului de conducere, până la sosirea rezultatului probelor. Anterior acestor modificări, în situația sus-menționată, pe vechea legislație, în unele cazuri, se întocmea un dosar penal in rem, iar conducătorul auto trebuia să aștepte soluționarea dosarului penal.

Cu privire la aparatele drugtest folosite la nivelul Poliției Române, acestea sunt Drager 5000, importate din Germania, cele mai noi de pe piață, de ultimă generație și folosite în toate țările europene, precum și în Statele Unite ale Americii. Este necesar ca cetățenii să se informeze cu privire la medicamentele pe care le consumă și să citească atent prospectul ori să se consulte cu un medic, deoarece unele medicamente sunt contraindicate pentru condusul autovehiculelor. Așadar, persoanele în cauză se pot pune în pericol, atât pe ei, cât și pe ceilalți participanți la trafic, având în vedere faptul că efectul unor medicamente poate reduce capacitatea și timpii de reacție, iar aparatele Drugtest detectează inclusiv substanțe din compoziția acestor medicamente.

Noi laboratoare pentru probele biologice

În acest moment, analizarea probelor biologice nu este atributul Poliției Române, ci al serviciilor de medicină legală. Durata analizării probelor biologice a fost luată însă în considerare, la momentul modificărilor legislative, iar, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, în urma unei analize efectuate la nivelul Direcției Rutiere, a fost introdusă posibilitatea legală ca Poliția Română să organizeze și să dețină laboratoare proprii, pentru a analiza aceste probe și pentru a emite cât mai repede un rezultat. Primul astfel de laborator va fi operaționalizat la nivelul Institutului Național de Criminalistică din cadrul Poliției Române, iar cel de-al doilea, la nivelul județului Cluj. De asemenea, în continuare, vor fi operaționalizate astfel de laboratoare în toată țara, la acest moment, documentația pentru laboratorul din cadrul Institutului Național de Criminalistică – I.G.P.R. fiind deja pregătită. Totodată, la data de 4 iulie 2024, de la nivelul Poliției Române a fost transmisă o informare oficială către Institutul Național de Medicină Legală, pentru a evalua modalitatea de analiză a probelor și emiterea cu întârziere a rezultatelor, deoarece o persoană care depinde de permisul de conducere este nevoită să aștepte o perioadă îndelungată, acest aspect nefiind în competența Poliției Române. Așadar, Poliția Română a luat în calcul așteptarea îndelungată referitoare la probele biologice, care nu este cauzată de Poliția Română, iar, pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor, au fost luate în calcul aceste aspecte și tocmai de aceea vor fi înființate laboratoare, pentru a scurta perioada de așteptare. Deși până în prezent, în legislația anterioară, nu era atributul Poliției Române, acum, în noua legislație, există această posibilitate și cu siguranță timpul de primire a rezultatelor va fi mult mai rapid.

Petiție în mediul online

Totodată, în spațiul public, a fost intens mediatizată o petiție, în care se solicită anularea acestei ordonanțe de urgență, întrucât sunt persoane care refuză această testare cu aparatul drugtest sau etilotest.

,,Reiterăm că este o obligație legală ca cetățenii să se supună acestor testări și există, într-adevăr, opțiunea de a nu efectua testarea, dar în acel moment intervin măsurile administrative, și anume retragerea permisului de conducere, până la primirea rezultatului probelor biologice. Menționăm faptul că aparatele drugtest nu dau ,,erori”, așa cum sunt numite în spațiul public. Sunt anumite infirmări, care provin de la substanța detectată, în urma consumului unor medicamente, care sunt contraindicate condusului. 15-20% din totalul testărilor efectuate de Poliția Română au ieșit negative la Medicină Legală, tocmai prin prisma faptului că acele persoane au consumat unele medicamente, iar aparatele DrugTest, de ultimă generație, au capacitatea de a detecta insclusiv substanțe. În ceea ce privește sancționarea contravențională a conducătorului de bicicletă, respectiv trotinetă electrică, atunci când refuză să se supună testării privind consumul de alcool ori substanţe psihoactive, menționăm că, până la modificarea în discuție, conducătorul unui astfel de vehicul era încurajat să refuze testarea privind consumul de alcool ori substanțe psihoactive, întrucât legislația în vigoare stabilea o sancțiune contravențională doar în cazul celor care se supuneau testării, fiind confirmat consumul de alcool sau substanțe psihoactive. (…) De altfel, statistica accidentelor rutiere grave relevă multe pierderi de vieți în rândul acestor participanți la trafic. Astfel, numai în primele 6 luni ale anului 2024, au fost înregistrate 300 de accidente rutiere, în urma cărora au decedat 55 de conducători de bicicletă și trotinetă, iar alții 248 au fost răniți grav. De asemenea, s-a constatat că un procent considerabil dintre conducătorii de biciclete și trotinete electrice implicați în accidente rutiere se aflau la momentul producerii sub influența băuturilor alcoolice. Conducătorii acestor vehicule au posibilitatea de a alege să respecte prevederile legale – acceptare voluntară, cunoscând în prealabil că pot fi sancționați contravențional dacă adoptă o conduită contrară legii. În situația în care aleg, totuși, să nu respecte obligațiile legale, prin aplicarea unei sancțiuni ar putea înțelege că societatea nu încurajează o astfel de conduită – respectarea legii fiind aplicată”, a transmis IPJ Gorj, prin intermediul unui comunicat de presă.

I.M.