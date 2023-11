Eșec dureros pentru CSM Târgu Jiu: ,,Ne dăm sufletul pe teren, iar ei fac harakiri un meci”

Handbalistele gorjence au fost învinse în runda cu numărul 10 a Ligii Florilor de către Minaur Baia Mare. Eșecul din Sala ,,Lascăr Pană” a venit după un joc extrem de echilibrat, decis în ultimele minute. Gazdele s-au impus cu 27-25, după o partidă în care Katarina Pavlovic, fostul inter croat al CSM-ului, a marcat de 8 ori. De partea cealaltă, trupa din Târgu Jiu încă se chinuie să-și găsească formula ideală fără cea mai importantă jucătoare din sezonul trecut, Angela Pușcaș, nerefăcută după un început de campionat extrem de ghinionist pentru ea. Pe lângă Ira Zinatullina, o altă absență de lungă durată, nici Simone Bohme, extrema daneză, care s-a dovedit foarte eficientă în meciurile de până acum, nu a putut fi folosită în Maramureș. Cum un necaz nu vine niciodată singur, oaspeții s-au lovit și de problema arbitrajului. În opinia lui Liviu Andrieș, rezultatul a fost influențat de prestația oficialilor din Piatra Neamț. ,,E păcat de munca pe care au depus-o fetele mele în această seară. Le felicit pentru ceea ce au făcut. Este inadmisibil însă. Este primul joc al acestor arbitri după nu știu câți ani și ei vin să-și bată joc. Nu este OK. Muncim zilnic, ne dăm sufletul pe teren, iar ei vin și fac, într-o oră, harakiri un meci. Nu este normal. Felicit echipa gazdă, au luat cele trei puncte. Mai multe nu am de spus”, a declarat, la interviuri, antrenorul gorjean. Andreea Chiricuță și Alexandra Gavrilă au înscris de câte 7 ori pentru CSM. Antrenorul băimărencelor a recunoscut că prestația gazdelor nu a fost grozavă, dar a fost mai mult decât fericit cu cele trei puncte. ,,Am spus-o și înainte de meci, cel mai important lucru era să câștigăm, chiar dacă speram să învingem mai clar, dar până la urmă sunt importante punctele. Cu Râmnicu Vâlcea am jucat bine, dar punctele s-au dus la ele. Acum a fost altfel. Acest campionat este unul foarte echilibrat. Noi ne vom bate să scoatem tot ce se poate. Mulțumesc încă o dată publicului care a venit la meci și ne-a încurajat până la final. Am avut mare nevoie de sprijinul lor”, a declarat Andrei Popescu. Clasamentul arată amenințător pentru gorjence după meciurile din această rundă. Mioveni a bătut-o acasă pe Vâlcea, iar Zalăul a remizat la Brașov.

CS Minaur Baia Mare – CSM Târgu Jiu: 27-25 (13-13)

Arbitri: Marius Murariu – Claudiu Tăbăcariu (Piatra Neamț). Observator: Remus Cojocaru (Brașov)

CS Minaur: Cristina Mihiș (4 intervenții), Amra Pandzic (11 intervenții) – Katarina Pavlovic 8, Amelia Lundback 8 (4 din 7m), Ana Maria Tănasie 4 (unul din 7m), Alba Chiara Spugnini Santome 3 (unul din 7m), Dijana Ujkic 1, Sanja Vujovic 1, Andreea Ianăși 1, Luciana Popescu 1, Maria Gomes da Costa, Anca Mițicuș, Amalia Terciu. Nu au jucat: Cristina Danciu, Denisa Romaniuc, Aleksandra Vukajlovic. Antrenori: Andrei Popescu, Daniel Apostu

CSM Tg. Jiu: Ekaterina Dzhukeva (12 intervenții, a apărat un 7m), Andreea Chetraru, Elena Marica Bercu (2 intervenții, a apărat și un 7m) – Alexandra Gavrilă 7 (unul din 7m), Andreea Chiricuță 7 (2 din 7m), Laura Moldovan 3, Florența Ilie 2, Sabine Klimek 2, Ana Ciolan 2, Teodora Popescu 1, Andreea Mihart 1, Bianca Chiriță, Oana Bucă, Mirabela Coteț, Sabrina Lazea, Ana Maria Lopătaru. Antrenori: Liviu Andrieș, Andrei Enache, Grigore Albici.

Pentru CSM Târgu Jiu urmează dubla europeană cu HK Onnereds, pe 18 și 19 noiembrie.

Cătălin Pasăre