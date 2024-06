Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Interviu cu d-l prof. Marin ARCUŞ, un dascăl de prestigiu şi un mare om de cultură din Rădineştii Gorjului – ,,Faptul că ne-am întâlnit este pentru mine o bucurie deosebită! Pot să vă spun că anul 2024 este un an bun pentru satul Rădineşti, în constelaţia satelor româneşti”!

-V.G. Domnule profesor, Marin Arcuş, ce ne puteţi spune despre această zi de sărbătoare devenită tradiţională a oamenilor din Rădineşti, în anul Domnului 2024?

-M.A. Domnule profesor, Vasile Gogonea, mai întâi de toate, vă spun: ,,Bine aţi venit la sărbătoarea noastră!”, iar, faptul că ne-am întâlnit în faţa Muzeului etnografic al satului Rădineşti este pentru mine o bucurie deosebită! Pot să vă spun că anul 2024 este un an bun pentru satul Rădineşti, în constelaţia satelor româneşti! Ca multe alte centre rurale şi urbane care în istorie s-au dezvoltat!

-V.G. Vă place să trăiţi din amintiri, domnule Marin Arcuş, mai ales din acele amintiri frumoase şi deosebit de plăcute?

-M.A. Nu toate sunt deosebit de plăcute, dar, vă pot spune şi faptul că noi, cei care am trecut la vârste mai înaintate, ne amintim cum arăta Craiova sau Târgu-Jiul în anul 1950 şi cum arată acum! Cum arăta satul Rădineşti în 1948 sau în 1950 şi cum a evoluat până în zilele noastre!

-V.G. Desigur, aceasta este o evoluţie în timp, care se înscrie pe linia progresului şi a evoluţiei societăţii în ansamblu!

-M.A. În ziua de azi, satul Rădineşti, aşa cum toată lumea observă, are clădiri frumoase, instituţii culturale importante!

-V.G. Ce ne puteţi spune despre sărbătoarea de astăzi, cum a început ea şi cum s-au desfăşurat desfăşurat evenimentele în arcada timpului?

-M.A. De menţionat este faptul că în anul 1989, când am sărbătorit cei 500 de ani de atestare documentară a localităţii, am stabilit ca în Rădineşti să înfiinţăm «Societatea Culturală Rădineşti-Gorj», ajutaţi îndeaproape de către prof. univ dr. Nicolae Leonăchescu, de la Argeş, care ne-a sprijinit foarte mult, ca să realizăm şi noi ceva deosebit în acest sat!

-V.G. Am înţeles că ideea aceasta a scânteiat în mintea dumneavoastră ca o lumină a unui act de cultură unic şi inimitabil!

-M.A. Da, pentru că atunci, după 1989, am stabilit ca ultima duminică din iunie să rămână «Ziua satului», ziua localităţii sau «Sărbătoarea Rădineştilor», pe care, iată, o sărbătorim, astăzi, în 16 iunie 2024!

-V.G. Vă place mult ca să povestiţi despre satul acesta şi să vă confesaţi cu deosebită pasiune şi cu emoţie firească în glasul dumneavoastră!

-M.A. Căutăm să vă spunem, chiar modul cum au evoluat satul şi locuitorii satului, ca să înţelegem şi mai bine realitatea!

,,Am absolvit Conservatorul «Ciprian Porumbescu» şi vă pot spune că muzica face parte din viaţa mea”!

-V.G. Vă propun ca să aprofundăm această problemă pentru ca oamenii să înţeleagă mai bine rădăcinile adânci ale existenţei noastre!

-M.A. Pentru lămurirea noastră şi a dumneavoastră, vă informăm că în Revista «Interfluvii», Anul XXXIII, nr. 26, iunie 2024, o revistă interesantă pe care am înfiinţat-o în anul 1992, avem un articol al doamnei profesor Maria Petrescu, privind «Satul românesc din copilăria mea», pentru a vedea cum a evoluat localitatea! De asemenea, profesorul Constantin E. Ungureanu, de la dumneavoastră de la Ţicleni, scrie un articol intitulat: «Laudă ţăranului român în dispariţie», ca să aflăm, ceea ce s-a întâmplat cu ţăranul român în evoluţia sa!

-V.G. Nu numai în evoluţia, dar, şi în involuţia sa, pentru că e demn de subliniat ceea ce s-a petrecut cu ţăranul român, dar, şi cu satul în care nu mai avem ţărani!

-M.A. Doresc să vă mai spun că în anul 1948 a fost cel mai mare recensământ al populaţiei şi Rădineştii, cu Obârşia cu tot, aveau peste două mii de locuitori, iar, acum, cu datele luate de la primărie, avem sub o mie de locuitori, deci, o scădere serioasă, care înseamnă o scădere şi pe plan naţional, cum bine ştim!

-V.G. Nu ştiu precis dacă v-am dat cartea mea, care constituie teza de doctorat, sugestiv intitulată: «Depopularea mediului rural din România. Studii de caz în comune gorjene», în care am căutat să realizez o analiză sociologică a fenomenului dramatic al depopulării satelor din România!

-M.A. Nu am primit această carte, dar, am citit despre ea în Ziarul «Gorjeanul», aşa că am ceva cunoştinţă despre acest lucru! Îmi face mare plăcere să primesc această carte!

-V.G. Cu siguranţă, îmi face o mare cinste să vă pot dărui această carte, cu autograf şi cu tot respectul care vi se cuvine!

-M.A. Aş dori să precizeze că un astfel de fenomen al scăderii numărului locuitorilor se întâmplă în fiecare localitate, fie sat sau fie oraş, ceea ce nu ne bucură!

-V.G. Da, pentru că este vorba despre plecarea oamenilor în străinătate pentru o viaţă mai bună, dar, ceea ce surprinde mai mult este scăderea îngrijorătoare a natalităţii!

-M.A. În legătură cu naşterea copiilor, cu ceea ce se numeşte rata natalităţii, pentru că vedem şcolile cu efectivele lor, avem de observat că fenomenul este dramatic, iar, ca să aveţi o idee despre acest lucru, într-o discuţie cu doctoriţa comunei noastre, am aflat că în anul acesta, 2024, până acum, avem naşteri «zero», iar, prin aceasta, gândiţi-vă şi imaginaţi-vă, care va fi clasa întâi peste 6-7 ani?

-V.G. Trebuie să constat cu legitimă preocupare că sunteţi un mare iubitor de muzică, iar, faptul că scrieţi şi cărţi în care abordaţi tema fasciantă a muzicii, mi se pare o chestiune mai mult decât pasională, o taină a ceea ce înseamnă armonia universului!

-M.A. Domnule profesor, am absolvit Conservatorul «Ciprian Porumbescu» şi vă pot spune că muzica face parte din viaţa mea! Am un respect deosebit pentru maestrul meu, muzicolog, George Bălan!

-V.G. Căruia îi adresaţi la începutul Cărţii «Popasuri muzicale», şi un «pios omagiu» de recunoştinţă şi de înaltă apreciere!

-M.A. E normal, fiind vorba despre un muzicolog de prestigiu internaţional, ex-profesor de «Estetică muzicală» la Conservatorul «Ciprian Porumbescu», iar, acum profesează la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti!

-V.G. Domnule profesorMarin Arcuş, în încheierea interviului nostru de azi, vă aduc la cunoştinţă că doresc să lecturez cartea «Popasuri muzicale», iar, în limita posibilităţilor şi a modestelor mele competenţe în acest domeniu, poate am s-o prezint şi în paginile ziarului nostru de suflet, trezind interesul cititorilor!

-M.A. Mă bucură acest lucru şi aştept cu mare interes opinia dumneavoastră!

-V.G. Sincere felicitări pentru buna desfăşurare a manifestării de astăzi şi doresc să revin cu mare plăcere, în viitor, la astfel de manifestări de o înaltă ţinută culturală HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT!

-M.A. ADEVĂRAT S-A ÎNĂLŢAT!

Profesor dr. Vasile GOGONEA