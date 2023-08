Cât dă o primărie din Gorj pentru o mașină de măturat străzile

Primăria Municipiului Motru dă peste 150 de mii de euro pentru o mașină de măturat străzile din oraș. Utilajul multifuncțional va avea în dotare un aspirator de mare capacitate, dar și instalații pentru spălat/stropit carosabil și udat spații verzi.

Pentru achiziția automăturătoarei multifuncționale, administrația locală are un buget de peste 756.000 de lei, fără TVA. Utilajul trebuie să fie nou, an de fabricație 2023. Termenul de livrare este de 45 de zile de la semnarea contractului. Firmele interesate au termen până pe data de 12 septembrie să depună ofertele.

„Obiectul contractului constă în achiziționarea unui autovehicul pentru măturat multifuncțional cu caracteristicile specificate în caietul de sarcini din documentația de atribuire. De asemenea, furnizorul are obligația de a instrui personalul desemnat de către beneficiar cu privire la exploatarea și întreținerea curentă a autovehiculului și va efectua cu titlu gratuit toate reparațiile ivite în perioada de garanție care nu se datorează unei exploatări necorespunzătoare a autovehiculului de către personalul beneficiarului”, potrivit primăriei.

Pentru curățenia din oraș, primăria folosește o mașină de măturat stradal închiriată de la un operator privat.

I.I.