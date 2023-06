Bronz pentru Andreea Chivoiu la București

Atleta Andreea Chivoiu (CSM Târgu Jiu – CS Pandurii) s-a întors cu medalie de la Campionatul Internațional al României „Iolanda Balaș Soter”. Sportiva pregătită de antrenorii Ion Bură și Ionuț Dragoș Bură a terminat pe podium cursa de 1.500 de metri la tineret. Deși a acuzat și unele probleme de sănătate, gorjeanca a venit pe locul 5 la senioare și a terminat pe locul 4 proba de 3.000 de metri. ,,Dacă în prima zi am avut o evoluție foarte bună, încheiată cu un loc 3, la tineret, în proba de 1.500, în cea de-a doua zi, câteva probleme medicale m-au împiedicat să evoluez la potențial maxim. A fost o probă în care nu m-am simțit prea bine fizic, dar cu ajutorul domnilor antrenori am încercat să trec peste orice obstacol și nu am fost departe de podium. Am reușit doar locul 4 în proba de 3.000 m”, a declarat Andreea pentru csmtargujiu.ro. Competiția s-a desfășurat pe 3 și 4 iunie.

Cătălin Pasăre