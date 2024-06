Baschetbaliștii gorjeni ar putea porni noul sezon din liga secundă

Oficialii gorjeni încă nu s-au hotărât dacă echipa de baschet va fi înscrisă la turneul pentru menținere/promovare în Liga Națională de Baschet Masculin. Competiția va avea loc în septembrie între, probabil, cinci formații din ambele eșaloane, în funcție de opțiunea Agronomiei București, care și-a câștigat dreptul de a juca în LNBM, dar nu are un buget pe măsură. Turneul, la care are dreptul să participe și CSM Târgu Jiu se va desfășura conform regulilor din eșalonul secund, cu maximum doi jucători străini. Echipele trebuie să-și facă din timp rosterul, iar incertitudinea ligii în care își vor desfășura activitatea va fi un impediment major în a obține semnătura jucătorilor doriți. În plus, loturile ar trebui reconfigurate dacă anumite echipe vor cădea în liga secundă. Directorul tehnic, Claudiu Alionescu, a vorbit despre pașii care trebuie urmați pentru reconstrucția echipei. O decizie finală va fi luată, cel mai probabil, alături de conducerea clubului, la începutul lunii viitoare. ,,Noi, în momentul de față, nu avem o poziție oficială. Am așteptat să vedem dacă lucrurile se așază. Urmează ca până la 1 iulie să decidem ceea ce vom face. După care, pentru CSM Târgu Jiu, urmează partea de reconstrucție a echipei. Din punct de vedere al staff-ului, trebuie să numim un antrenor principal. Dacă barajul nu se promovează până la începerea ligii a doua, sunt două luni de zile în care echipa este iarăși pe niciunde. De aceea, din punctul meu de vedere, o normalitate ar însemna începerea direct din eșalonul doi. Este o variantă pentru că înseamnă o normalitate din punct de vedere a perioadei de pregătire, a jucătorilor pe care poți să-i transferi, a antrenorilor cărora poți să le expui o situație cu un obiectiv clar, acela de a promova în sezonul viitor în Liga Națională. Acum, dacă vom decide să mergem la acest baraj, cu siguranță vom merge cu gândul de a promova. Nu putem să-l folosim ca meciuri de pregătire pentru liga a doua, pentru că liga a doua începe după două luni de zile, adică toată pregătirea se va pierde și, atunci, dacă mergem la acest baraj, mergem cu gândul clar de a promova, cu riscul de a fi o victimă în prima parte a campionatului în LNBM”, a declarat Alionescu. La turneul de menținere/promovare fiecare echipă va juca un singur meci cu celelalte competitoare.

Cătălin Pasăre