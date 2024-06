Agricultura pe înțelesul tuturor – Protecția fitosanitară a legumelor rădăcinoase

Majoritatea bolilor și dăunătorilor sunt specifice tuturor culturilor de rădăcinoase comestibile, prin urmare constatările și recomandările din acest articol le privește pe toate.

Principalele boli ale lor sunt:

1 – Alternarioza – Alternaria dauci – se manifestă pe frunzele compuse, prin pete variate ca formă, ruginii la început și apoi închise la culoare, cu o margine gălbuie, pe a căror suprafață apare un mucegai prăfos. Pe rădăcinile afectate apar ulcerații brun-închise ușor adâncite. Protecția fitosanitară a culturilor se obține prin tratamente la apariția bolii cu Triponol sau Ronilan 50 DF.

2 – Făinarea – Erisiphae heraclei – atacă frunzele pe care apar pete albe de diferite forme și dimensiuni, acoperite cu o pulbere albă. Frunzele atacate se înnegresc și se usucă în timp. Combaterea bolii se face cu: Bayfidan 250 EC, Karathane FN 57 sau Karathane LC.

3 – Putregaiul umed – Ervinia carotovorra – atacă rădăcinile, pornind din zona coletului, pe care apar pete galben-brunii și cu conținut zemos. Prin extindere atacul transformă întreaga rădăcină într-o masă flască, de culoare închisă. Combaterea, pe lângă măsurile agrotehnice specifice, presupune și tratamente cu Rovral 50 PU sau Rovral 50 WP.

Culturile de rădăcinoase au și destui dăunători , dintre care cei mai importanți sunt:

1 – Limaxul cenușiu – Agriolimax agreste – creează în rădăcini, prin roadere, caverne adânci în care ulterior se instalează bacterii și ciuperci care deteriorează complet aceste rădăcini. Este un melc fără cochilie, lung de 5 – 10 cm, care prin deplasare pe sol lasă o impresionantă dâră de mucilagiu incolor, lucios. Combaterea incumbă tratamente cu produse pe bază de metaldehidă ca: Mesurol – 6 kg / ha, Metaldehyde – 10 l / ha sau Optimol 15 kg / ha, aplicate pe sol primăvara.

Ion VELICAN



2 – Musca morcovului – Psila rosae – iernează ca pupe în sol și din ele în aprilie apare prima generație de adulți. Aceștia depun ouăle din care ies larve de 7 – 8 mm și culoare alb-gălbui, ce pătrund în sol și sapă galerii superficiale în rădăcinile de morcov. Țesuturile atacate devin ruginii și se degradează. Are 2 generații pe an. Combaterea se face cu: Admiral 10 CE, Carbetox 50 CE, Cypertrin 10 CE , Diazol 60 EC, Decis 2,5 EC, Ecalux, Fastac 10 CE, Karate 2,5 CE, Mospilan 20 SP, Pegasus 250 SC, Polytrin 200 CE, Rypcord 40 EC, Sinoratox 35 EC, Sumi Alfa 2,5 EC sau Thionex ULV, în dozele și concentrațiile recomandate de producători.

3 – Nematodul morcovului – Melioidogyne hapla – care iernează în sol ca adult pe diverse resturi vegetale, sau ca ou. Atacă rădăcinile, care astfel se îngroașă anormal și ramifică puternic. Pe acestea apar numeroase gale sub 1 mm diametru. Protecția culturilor împotriva acestui dăunător se realizează prin potențarea măsurilor agrotehnice cu tratarea materialului săditor cu Vydate 25 LC, sau încorporând în sol câte 50 – 60 kg Vydate 10 G / ha, sau 60 kg Mocap 10 G / ha.

4 – Păduchele rădăcinilor – Pemphigus dauci – colonizează foarte intens rădăcinile de morcov pe care le înțeapă pentru a suge seva și provoacă astfel degradarea acestora. Combaterea se face cu: Admiral 10 CE, Carbetox 50 CE, Cypertrin 10 CE , Diazol 60 EC, Decis 2,5 EC, Ecalux, Fastac 10 CE, Karate 2,5 CE, Mospilan 20 SP, Pegasus 250 SC, Polytrin 200 CE, Rypcord 40 EC, Sinoratox 35 EC, Sumi Alfa 2,5 EC sau Thionex ULV, în dozele și concentrațiile recomandate de producători.

5 – Păduchele verde al morcovului – Semiaphis dauci – atacă frunzele pe care le înțeapă și le suge seva. Frunzele atacate se răsucesc și se aglomerează în ghemotoace. Combaterea se face cu: Admiral 10 CE, Carbetox 50 CE, Cypertrin 10 CE , Diazol 60 EC, Decis 2,5 EC, Ecalux, Fastac 10 CE, Karate 2,5 CE, Mospilan 20 SP, Pegasus 250 SC, Polytrin 200 CE, Rypcord 40 EC, Sinoratox 35 EC, Sumi Alfa 2,5 EC sau Thionex ULV, în dozele și concentrațiile recomandate de producători.

6 – Viermii sârmă – Agriotes spp. – ale căror larve, dar și adulții, sapă galerii adânci în rădăcini în care apoi se instalează bacterii și ciuperci care provoacă distrugerea totală a rădăcinilor atacate. Sunt ușor de recunoscut după corpul cilindric cu extremitățile ascuțite, lung de câțiva cm, gros de 1 – 2 mm, chitinos, de culori lucioase de la galben la brun sau negru după vârstă, de la larve la adulți. Trăiește chiar și opt ani. Combaterea presupune ca măsură agrotehnică rotația culturilor și intercalarea între rândurile de rădăcinoase a crăițelor (Tagetes spp.) care alungă viermii din sol precum și tratarea solului cu: Sinoratox 10 G, Sintogril 5 G, Vydate 10 G sau Mocap 10 G, prin încorporare în sol primăvara înainte de semănat și plantat, dar nu la culturile ale căror părți subterane sunt cele comestibile deoarece insecticidele se acumulează în acestea. O altă măsură agrotehnică pentru limitarea, dacă nu lichidarea, a atacului acestor viermi, constă în introducerea în asolamentul legumicol a culturii de sorg pentru boabe care să staționeze în parcele timp de 2 – 3 ani consecutivi, căci această cultură alungă, îndepărtează, toți viermii din sol. Boabele de sorg au aceeași compoziție chimică și aceleași utilizări ca și porumbul; ba chiar sunt mai valoroase decât aceste în furajarea animalelor, mai ales a păsărilor cărora le colorează în portocaliu intens gălbenușul ouălor. De altfel, boabele de sorg erau folosite în alimentația europenilor, mai ales la noi – pentru mămăligă etc, înainte de importarea din America a culturii de porumb, în secolul al XV-lea.



Respectați cu strictețe regulile de protecția muncii, concentrația recomandată a soluțiilor, perioada de repaus înainte de recoltare și indicațiile producătorilor menționate pe ambalaje, și păstrați-le pe acestea pentru eventuale litigii sau neînțelegeri.



Stimați fermieri, posesori sau nu de familii de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, vechi de peste 400 de milioane de ani pe pământ – deci cu mult mai vechi decât noi, oamenii, pe pământ – căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, spuse în loc de altceva, ci un avertisment de ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. Primesc suficient de multe telefoane în care mi se aduce la cunoștință despre masacrarea familiilor de albine de către posesorii de unul sau mai mulți pomi fructiferi care fac tratamente chimice „după ureche” și în momente total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritului, și fără să anunțe apicultorii de acesta. Legea 383/2013, cu modificările ulterioare a apiculturii prevede pedepse aspre pentru astfel de nereguli. Așadar:

Cu câteva zile înainte de a efectua un tratament chimic la pomi, vii sau legume în câmp, anunțați primăria de acest lucru, comunicând ziua tratamentului și produsele pe care le veți folosi.

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe apicultorii din zona respectivă de acest lucru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt polenizate de insecte precum albinele. Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă lume și sursele noastre de hrană.

Și dacă hrană nu e… nimic nu e!

Ing. Ion VELICI