Acuzație de viol la Berlești! ,,Zmeul” a intrat peste o localnică și a batjocorit-o în fel și chip

O femeie de 44 de ani, din Berlești, le-a povestit vecinilor că Victor Glăvan, poreclit de presă drept ,,Zmeul”, după mai multe scandaluri și amenințări în care a fost implicat, ar fi violat-o in propria locuință. Incidentul s-ar fi petrecut în seara zilei de 30 mai 2023, când respectivul ar fi intrat peste ea în casă, spărgând geamul locuinței acesteia. Victima a povestit, plângând, cele întâmplate vecinilor și anunțându-i că s-a dus să-l reclame pe violator la poliția din localitate. Agenții, nu numai că nu ar fi crezut-o, dar ar fi luat-o peste picior. Și asta, deși Glăvan are mai multe dosare penale pentru fapte comise cu violență, fiind acuzat de încă o femeie în vârstă de tentativă de viol.

,,Când a povestit, Sofia plângea. A spus că Glăvan a violat-o și, mai mult, a și batjocorit-o în toate felurile. Mai exact, ar fi supus-o la perversiuni”, a explicat o localnică din Berlești. De altfel, cu câteva zile mai devreme Glăvan a fost văzut când își înjură vecinul, sărind cu tractorul peste șanț la respectivul.

Ieri, Glăvan ar fi fost la postul de poliție, spun localnicii care povestesc că, prin persoane influente, acesta ar fi încercat să convingă victima să nu facă plângere de viol la adresa sa. Grav este însă că femeie ar fi anunțat polițiștii de cele întâmplate, dar, pentru că aceasta are ceva probleme cu alcoolul, ar fi fost întrebată doar dacă violatorul i-ar fi furat ceva din casă, polițiștii nefiind interesați de infracțiunea de viol. ,,Ce se întâmplă este strigător la cer. Acest Glăvan este un recidivist, are fapte de agresiune la activ, o tentativă de viol, acum viol, a stat după gratii, dar, chiar și așa, poliția îl lasă în pace. În loc să ancheteze ce zice femeia asta, ei râd de ea și o întreabă dacă Glăvan i-a furat sau nu ceva. În ce țară trăim”, a spus un cetățean din Berlești, cu mențiunea că Glăvan a fost reținut de poliție abia după ce presa a avut de-a face cu infractorul.

A.S.