VIDEO: Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Cotlete de oaie cu varză de Bruxelles!

Lista de cumpărături pentru 4 persoane:

* 16 cotlete de oaie;

* 800 gr varză de Bruxelles;

* 50 gr ulei de măsline;

* 30 gr unt;

* 4 crenguțe de rozmarin;

* Sare, piper, nucșoară după gust.

În această săptămână la rețeta săptămânii, din ziarul dumneavoastră de suflet, vă prezint un mod de gătit pe foc inedit.

Focul aprins într-un chituc de lemn este o tehnică veche de a gătit.

Este bine să cunoașteți această metodă.

Așadar, avem nevoie de un chituc din lemn de esență tare, cu un diametru de 30-40 cm, iar înălțime de 50-60 cm.

Mod de preparare:

Începem prin a da gaură în chiticul din lemn de sus în jos, eu am folosit o bormașină manuală, aceasta mi-a adus aminte de bunicul meu care a fost tâmplar.

Când eram copil, bunicul meu cu așa ceva găurea lemnul.

Dumneavoastră puteți să folosiți o bormașină electrică dacă nu aveți una manuală.

După ce am făcut gaură în jos vreo 20 de cm, am mai făcut una în lateral. Astfel, se poate aprinde focul în chituc dar avem nevoie și de tiraj. Deci, amândouă găurile trebuie să se intersecteze. Lăsam puțin rumeguș în interior, iar cu un băț aprins dăm foc rumegușului aflat în interiorul chitucului.

Este nevoie de puțină răbdare pentru că durează câteva minute până când se aprinde focul, depinde de cât de uscat este lemnul.

În timp ce începe să ardă focul în chituc, avem timp să pregătim rețeta.

Este o rețetă simplă pentru o masă liniștită în mijlocul naturii. Într-un castron adăugăm cotletele de oaie, aranjăm crenguțele de rozmarin printre cotlete.

Presăram sare și piper, apoi turnăm ulei de măsline și amestecăm totul bine, lăsam deoparte pentru 30 de minute. Între timp curățăm varza de Bruxelles, tăiem puțin din cotor și indepărtăm primele frunze.

Pentru această rețetă avem nevoie de două tigăi de fontă diferite. Pentru prăjirea cotletelor, eu am folosit o tigaie tip gril iar pentru prăjirea verzei o tigaie normală.

Acum, pentru asezarea tigăii pe chituc putem să folosim 3 cuie pe care le batem în lemn și așezăm tigaia pe ele sau așezăm tigaia direct pe chituc.

Pentru că deja am marinat cotletele în ulei de măsline, nu mai avem nevoie de ulei pentru prăjire. Recomandarea mea este să adăugăm puțin unt și, altfel, nu se arde uleiul de măsline pentru că nu este un punct de ardere ridicat. Așadar, prăjim cotletele 2 minute, pe fiecare parte, adăugăm crenguțele de rozmarin și le dăm deoparte la temperatura indirectă. Carnea trebuie să fie roze la final. După aceea, le lăsam 15 minute la temperatura indirectă. Temperatura indirectă înseamnă, în natură, tigaia lăsată lângă foc. În cazul de față, sunt suficiente 15 minute pentru cotlete.

Între timp, prăjim varza de Bruxelles. Avem nevoie de o tigaie în care adăugăm untul. Când acesta începe să sfârăie, adăugăm varza pe care o prăjim de culoarea aurie, dar să rămână al dente.

După gustul fiecăruia adăugăm sare, piper. Nucșoara o radem pe o răzătoare fină, aveți grijă, pentru că are un gust foarte intens, deci nu avem nevoie de multă nucșoară. Servim cotletele de oaie alături de varza de Bruxelles.

