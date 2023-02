De Paște te premiază Bucătăria lui Fabi!

Gătește desert cu spor!

Dacă vă puneți amprenta culinară pe un desert pregătit în Bucătăria lui Fabi, publicat de Gorjeanul sau pe pagina de Youtube Cooking Adventures in The Nature, este suficient să participați la noul concurs pe care îl lansăm, timp de șase săptămâni, în paginile publicației dumneavoastră de suflet.

Mai trebuie să puneți puțină sare și ceva piper, să ne trimiteți preparatul vostru fotografiat pe adresele de email: publicitate@gorjeanul.ro, alinfabian62@gmail.com, dar și ingredientul folosit în plus față de rețeta originală și gata, sunteți un chef de top! Dumneavoastră dați tușa finală a desertului, iar Fabi, premiile, 3 TIGĂI și 3 CRATIȚE DE FONTĂ, câte una din fiecare pentru fiecare loc. Vă urăm succes!

Premianții vor fi declarați peste șase săptămâni, pe data de vineri 07 aprilie 2023.