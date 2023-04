Te-ai intrebat vreodata care sunt motivele pentru care atat de multe persoane aleg sa isi faca un cont la casino online? Daca nu ai descoperit raspunsul pana acum, atunci ti-l oferim noi. Afla ca bonusurile reprezinta una dintre cele mai importante atractii la casinourile online.

Ai observat probabil ca multe dintre casinourile online din Romania, daca nu chiar toate, obisnuiesc sa isi promoveze intens bonusurile si promotiile pe care le organizeaza. De ce fac asta? Raspunsul este simplu! Pentru ca atrag jucatorii.

Oamenii iubesc sa primeasca lucruri gratis, iar aceste bonusuri chiar asta reprezinta: lucruri gratis. De fapt, bonusul la casino este o oferta speciala de care fiecare jucator poate beneficia. In general, un bonus la casino permite jucatorului sa joace fara a folosi banii depusi, ceea ce este foarte atractiv pentru jucatori.

De ce ofera casinourile bonusuri?

Sa vorbim mai intai putin despre motivele pentru care casinourile online aleg sa ofere bonusuri. Sa fie oare ele atat de generoase precum par? Este o strategie de marketing care pare sa functioneze foarte bine.

Aceste bonusuri sunt gandite pentru a atrage si pentru a mentine jucatorii pe platforma unui casino online. De asemenea, anumite casinouri aleg sa ofere bonusuri pentru a recompensa jucatorii foarte activi. Cu toate acestea, astfel de bonusuri sunt oferite ceva mai rar.

Ce bonusuri exista?

Acum ca am stabilit care sunt motivele pentru care casinourile se arata atat de generoase, sa revenim la subiectul principal al articolului nostru: cele mai populare bonusuri in online casino. Vrei sa descoperi care sunt cele mai populare bonusuri la casinourile online?

Ti le prezentam noi in randurile imediat urmatoare:

1. Bonusul de bun venit

In general, bonusurile de bun venit sunt oferite de aproape toate casinourile online. Scopul lor este limpede, anume acela de a atrage noi jucatori.

Acest bonus poate avea forma unui bonus la depunere sau chiar rotiri gratuite ce pot fi folosite la unul dintre sloturile din oferta casinoului. De asemenea, acest tip de bonus se regaseste si in oferta caselor de pariuri online.

2. Bonusul fara depunere

De departe cel mai indragit tip de bonus de care poti beneficia este acel bonus fara depunere care este vanat de catre toti jucatorii de casino. De ce il iubesc jucatorii atat de mult? Este usor de inteles! Conditiile de oferire sunt minime sau chiar inexistente.

Nu trebuie sa depui o anumita suma de bani pentru a putea incasa acest bonus, ceea ce bucura orice jucator. Asta deoarece poate castiga bani fara sa-si riste banii.

Bonusul fara depunere poate fi un numar de rotiri sau chiar o suma de bani mai mare sau mai mica, in functie de generozitatea casinoului la care ai ales sa te inregistrezi.

3. Bonusul pentru depunere

Este opusul bonusului de mai sus, pe care casinourile aleg sa il ofere pentru a incuraja depunerile. Cel mai adesea, vei primi un procent de pana la 100%, uneori chiar mai mare, din suma pe care o depui, existand totusi un prag maxim.

Bonusul in bani pe care il primesti necesita un rulaj, asa ca nu poate fi retras direct. De asemenea, la depunere pot fi oferite si rotiri gratuite cu o valoare minima insa.

4. Bonusul de recompensare

In general, daca esti foarte activ la un casino online, joci des si depui adesea bani, cel mai probabil ca intreaga ta activitate va fi apreciata. Cum iti va arata casinoul online ca iti apreciaza activitatea? Simplu: iti va oferi un bonus.

Indiferent ca este vorba despre rotiri gratuite sau bonusuri in bani, merita mentionat si acest tip de bonus chiar daca este oferit mai rar si totodata nu este pentru toti jucatorii.

5. Bonusul de cashback

Am intalnit mai rar acest bonus la casinourile din Romania, insa la un moment dat ar putea fi practicat mai des. Prin urmare, este important sa stim ca el exista. In acest fel poate fi pusa putina presiune pe casinouri, astfel incat sa il ofere mai des.

Cum functioneaza acest bonus? Nu este deloc greu de inteles. Acesta reprezinta un procent din pierderile tale. Altfel spus, vei primi inapoi o parte din banii pe care i-ai pierdut (cashback), ceea ce te-ar putea bucura sau nu, in functie de situatia in care te afli.

6. Bonusurile de referinta

La fel de rar am intalnit in Romania bonusurile de referinta, cu toate ca ar merita introdus in politica de bonusuri si promotii a casinourilor de la noi. Este un bonus benefic pentru toata lumea.

Daca o persoana se inscrie pe site-ul unui casino online folosind codul tau, tu poti fi recompensat cu un bonus care ar trebui sa fie cat mai generos. Iar asta deoarece tocmai ai adus un nou jucator pe platforma pe care si tu o folosesti. Din pacate asta nu se intampla decat ocazional, insa acest lucru s-ar putea schimba in viitor. Trebuie doar sa fim optimisti.

In final, nu ne mai ramane decat sa subliniem necesitatea de a citi cu cat mai multa atentie termenii si conditiile fiecarui bonus pe care il accepti. In acest fel eviti surprizele si te asiguri ca bonusul pe care il primesti este cu adevarat avantajos pentru tine.

Sunt si bonusuri care necesita un foarte mare rulaj, asa ca mai mult te incurca. Nu incurajam ideea de a accepta astfel de bonusuri, deoarece vor aduce mai multa frustrare decat bucurie.

Acestea sunt, asadar, cele mai populare bonusuri pe care le putem intalni intr-un casino online. Casinourile pot fi insa foarte creative in ceea ce priveste bonusurile oferite, asa ca nu sunt singurele bonusuri de care poti beneficia, ci suntem siguri ca exista si altele care ne-au scapat.