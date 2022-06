Ce bonusuri oferă casele de pariuri online

Exista o multime de atractii la casele de pariuri online, asa ca nu ar trebui sa ne mire popularitatea agentiilor de pariuri care au facut marele pas in lumea internetului. Inainte de toate, pariurile plasate direct de pe un telefon cu acces la internet ne ofera mai multa libertate, mai mult timp dar mai ales confort, iar acesta este un prim motiv pentru care pariurile online se bucura de atat de multa popularitate

Dar nu este singura atractie a pariurilor online. Cel mai important motiv pentru care lumea alege sa joace la pariuri online este reprezentat de bonusurile pe care majoritatea caselor de pariuri le ofera.

Cum poti convinge mai usor lumea sa renunte la modalitatea clasica de a paria, daca nu oferindu-le ceva in schimb? Ei bine, pentru ca pariorii sa incerce platformele online de pariuri, casele au decis sa le ofere diferite bonusuri, iar acest mod de convingere pare sa fi functionat de minune. Doar astfel se poate justifica numarul mare de pariori care pariaza exclusiv online.

Dar care sunt bonusurile de care poti beneficia atunci cand alegi sa joci la pariuri online? Despre cele mai importante bonusuri pe care casele de pariuri le ofera ne-am propus sa vorbim si noi in acest articol. Astfel, daca vrei sa descoperi ce este un bonus pariuri si ce bonusuri ar trebui sa vanezi, atunci acest articol iti va oferi toate sfaturile de care ai nevoie.

Bonusuri oferite de casele de pariuri

Asa cum spuneam, exista numeroase forme pe care bonusurile oferite de casele de pariuri le ofera, iar cele mai importante sunt urmatoarele.

Rotiri gratuite

Daca te pasioneaza jocurile de cazino, tip sloturi, atunci cel mai probabil ca bonusul cel mai atractiv pentru tine este cel sub forma unor rotiri gratuite (free spins).

Casa de pariuri online iti ofera astfel un anumit numar de rotiri gratuite la unul sau mai multe jocuri pe care le vei putea juca fara a face o investitie. Altfel spus, este un mod de a te bucura de sloturile tale preferate fara nici un risc, ceea ce e minunat.

Dublarea sumei depuse

Un alt bonus pariuri interesant este si cel care presupune dublarea sumei pe care o depui. Sunt multe case de pariuri care vor sa te incurajeze sa faci o depunere, iar daca vei face asta, suma pe care alegi sa o depui va fi dublata.

Mai mult decat atat, exista si alte bonusuri asemanatoare care ofera ca bonus un procent din suma depusa, procent ce poate fi mai mare sau mai mic de la o casa de pariuri la alta.

O suma de bani

Exista si case de pariuri care aleg sa iti ofere ca bonus o anumita suma de bani. Cel mai adesea, suma este de 50 RON, insa bonusul poate fi mai mare sau mai mic in functie de ocazie dar si de casa de pariuri care iti ofera bonusul.

Banii pot fi jucati la pariuri sau pot fi retrasi, in functie de propriile preferinte. Totusi, este important sa citesti conditiile de folosire a bonusului, pentru a sti exact cum poti profita de bonusul de care ai beneficiat.

Pariu fara risc

Foarte atractiv este si bonusul de pariuri numit pariu fara risc. Ce presupune acest tip de pariu? Ei bine, poti paria o anumita suma de bani si atat timp cat respecti conditiile bonusului iar pariul nu este castigator, vei primi banii inapoi.

Suna bine? Trebuie sa cauti si tu acest bonus pentru a profita de oportunitatile pe care le ofera!

Pariu gratuit

Apoi, un alt bonus interesant pe care trebuie sa il ai numaidecat in vedere este bonusul de tip pariu gratuit. Practic, agentia iti ofera posibilitatea de a plasa un pariu cu miza de o anumita suma, suma pe care ti-o ofera chiar ei. Altfel spus, este ca si cum ai juca la pariuri fara bani. Asa-i ca suna tentant? Ei bine, vei avea ocazia deseori sa profiti de acest pariu.

Ce trebuie sa stii despre bonusuri

Acestea au fost asadar cele mai importante tipuri de bonusuri oferite la pariuri. Dar nu incheiem acest articol, deoarece mai avem cateva lucruri de spus.

In primul rand, sa lamurim cand se ofera un bonus pariuri. Ei bine, cel mai adesea bonusurile se ofera fie la inregistrare, fie la depunere. Dar sunt si momente in care casele de pariuri dau dovada de generozitate si ofera bonusuri doar asa, pur si simplu, pentru ca vor sa o faca.

De asemenea, este foarte important care sunt conditiile cu care un bonus pariuri vine la pachet. Mai exact, in general castigurile obtinute cu ajutorul bonusului de care ai beneficiat necesita rulate de mai multe ori, dar sunt si situatii cand castigurile pot fi retrase imediat.

Acesta a fost articolul nostru despre bonusuri la pariuri. Speram ca ti-a fost de ajutor!