Cei mai tineri marcatori din istoria Campionatului European de Fotbal

Editia 2024 a Campionatului European de Fotbal s-a incheiat cu o noua regina a continentului, Spania. Am vazut multe goluri spectaculoase, dar si multe tinere talente care cu siguranta vor ajunge la cluburi mari in viitorul foarte apropiat.

Iti prezint in acest articol un top al celor mai tineri marcatori din istoria acestei competitii internationale:

1. Lamine Yamal (16 ani si 362 de zile)

Yamal a intrat in atentia publicului spectator cand a marcat golul egalizator din partida cu Franta la EURO 2024, in minutul 21. In acel moment a devenit si cel mai tanar marcator din istoria Campionatului European de Fotbal.

Nascut la 13 iulie 2007, Yamal este un atacant foarte talentat, iar perioada in care a inceput sa se afirme in lumea fotbalului a fost cea a Campionatului European U17.

Yamal este recunoscut pentru driblingul sau fenomenal si pentru viziunea asupra jocului, iar in acest moment evolueaza la Barcelona.

2. Johann Vonlanthen (18 ani si 141 de zile)

La Campionatul European din 2004, Wayne Rooney detinea recordul de cel mai tanar marcator insa s-a bucurat de acest privilegiu doar 4 zile, deoarece Johann a marcat golul egalizator in partida contra Frantei in ultima partida din grupe.

Pana la urma Elvetia a pierdut meciul impotriva Frantei, insa ramane acea executie superba a lui Vonlanthen care i-a permis sa detina acest record timp de 20 de ani.

3. Wayne Rooney (18 ani si 237 de zile)

Rooney facea deja o impresie foarte buna in Premier League, fiind un atacant solid si cu executii excelente. A avut ocazia sa evolueze la EURO din cauza controversei cu Michael Owen, iar concurenta era acerba in anul 2004.

Pe 17 iunie 2004, in al doilea meci din faza grupelor, Anglia infrunta Elvetia, iar Rooney a marcat doua goluri in victoria tarii sale cu 3-0. Primul dintre aceste goluri i-a adus un record de cel mai tanar marcator la EURO, depasindu-i astfel pe Ronaldo sau Stojkovic.

4. Renato Sanches (18 ani si 317 zile)

Dupa un sezon fantastic la Benfica in 2015-2016, Renato Sanches venea la EURO cu promisiunea de a aduce energie pe teren pentru formatia lui Fernando Santos. El avea deja pe masa un contract de la Bayern Munchen, iar la EURO 2016 a confirmat asteptarile.

Golul care i-a adus recordul a venit in duelul dintre Portugalia si Polonia. Polonezii au deschis repede scorul, in minutul 2. A fost nevoie de o combinatie perfecta intre Nani si Sanches pentru ca lusitanii sa egaleze.

Partida a mers cap la cap pana la final, iar invingatoarea a fost stabilita la loviturile de departajare. Portughezii au avut mai mult noroc la penalty-uri si s-au calificat in semifinalele competitiei.

5. Dragan Stojkovic (19 ani si 107 zile)

Selectionerul sarb a detinut pentru o perioada lunga de timp recordul pentru cel mai tanar marcator din istoria Campionatului European de Fotbal, pana in anul 2004 cand Rooney s-a ambitionat si l-a detronat.

In 1984, Iugoslavia intalnea Franta, o echipa formata din staruri la nivel mondial. Dupa ce iugoslavii au condus in prima repriza cu scorul de 1-0, a venit un hat-trick uluitor al lui Michel Platini.

Golul lui Dragan a venit tarziu, din penalty, insa n-a fost de ajuns pentru a remonta echipa Iugoslaviei in joc, partida terminandu-se cu victoria francezilor.

Cu toate acestea, ramane unul dintre golurile care au marcat un record la Campionatul European de Fotbal.

6. Arda Guler (19 ani si 114 zile)

Campionatul European de fotbal editia 2024 a mai adus un nume important in atentia publicului, pe turcul Arda Guler.

In cadrul Grupei F, Turcia a infruntat reprezentantiva Georgiei pe data de 18.06.2024. Muldur a deschis scorul, insa georgienii au reusit o egalare rapida.

Golul lui Guler a venit in minutul 65 printr-o executie superba, iar in prelungiri Turcia a mai inscris o data pentru a consolida victoria.

Chiar daca nu este cel mai tanar jucator care sa marcheze la EURO, Arda ramane un prospect de urmarit pentru marile cluburi europene.

7. Cristiano Ronaldo (19 ani si 127 de zile)

Nu puteam sa incheiem acest top fara a-l mentiona pe unul dintre cei mai mari atacanti din istoria fotbalului, Cristiano Ronaldo, iar EURO 2024 este posibil sa fi fost ultima editie la care a participat acesta.

Trebuie insa sa recunoastem ca portughezul a scris istorie pentru nationala sa. Spre exemplu, la EURO 2004 si-a castigat statutul de “baiat de aur al fotbalului”.

El a marcat chiar in partida de debut contra Greciei, dintr-o centrare superba a lui Figo.

A devenit apoi un marcator prolific la editiile ulterioare, fiind un jucator de baza in angrenajul Portugaliei.