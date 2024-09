Cei mai importanți zei din Grecia Antică

Cu siguranta si tu ai auzit pana acum de Zeus, Atena, Apolo si Artemis. Acestia sunt doar 4 dintre cei mai importanti 12 zei din Olimp, care au uimit lumea cu puterile lor supranaturale.

Zeus

Mitologia greaca este o adevarata comoara istorica pentru intreaga lume, iar eroul principal al acestei lumi de odinioara este Zeus.

Zeus, supranumit si zeul cerului si al tunetului, este regele zeilor de pe Muntele Olimp, situat in apropierea Golfului Salonic din Marea Egee. Acesta este fiul lui Cronos si Rhea si este cunoscut pentru numarul mare de sotii pe care le-a avut de-a lungul timpului.

Legenda spune ca Zeus este singurul copil al lui Cronos care nu a fost inghitit la nastere de acesta. Mama sa, Rhea, l-a ascuns pe Zeus in Creta, fiind crescut de doua nimfe. Cand a ajuns la maturitate, Zeus a pus la cale detronarea tatalui sau pe care l-a otravit, reusind sa-si salveze fratii. Cu ajutorul acestora, Zeus a reusit sa devina stapanul intregului Univers dupa victoria impotriva titanilor.

El face parte din prima generatie divina, iar principalul simbol care apare in ilustratiile cu Zeus este fulgerul. Toate aceste elemente au fost transpuse, de-a lungul timpului, in diverse industrii, reusind sa aiba un succes international.

Zeus este o reala inspiratie si in zilele noastre. De exemplu, furnizorul jocurilor de noroc, Pragmatic Play, a creat unul dintre cele mai populare sloturi, Gates of Olympus, unde in centrul atentiei este chiar regele Olimpului. In 2024, acest joc il poti gasi la orice casino cu rotiri gratuite fara depunere licentiat in Romania.

Atena

Zeita Atena, supranumita si Pallas Atena, este asociata in mitologia greaca cu intelepciunea, artizanatul si cu razboiul interior.

In Grecia Antica ea apare atat in ipostaze de luptatoare, cat si de ispititoare. Este cea care aduce pe pamant intelepciunea si creatia. S-a nascut din capul lui Zeus, fiind singura zeita fara mama, inca de la nastere fiind inarmata cu lance si scut, purtand pe cap un coif stralucitor.

Cu toate astea, in anumite mituri, Metis este mama Atenei de la care a preluat calitatea prudentei, in timp ce de la Zeus a mostenit inteligenta si forta.

Simbolurile specifice Atenei sunt bufnita, maslinul, sarpele si amuleta cu gorgoana. In arta, ea este reprezentata purtand o casca pe cap si tinand o sulita in mana, fiind asociata deseori cu orasul Atena, capitala Greciei de astazi.

Apollo

Apollo este cunoscut in Grecia Antica ca zeul Soarelui, al luminii, al zilei, al profetiei, al artelor etc, avand multe alte indeletniciri in acele vremuri.

Acesta este unul dintre cei mai cunoscuti zei din mitologia greaca, fiind un personaj adesea intalnit in carti si jocuri.

Pe langa rolurile mentionate mai sus, acesta era recunoscut ca fiind zeul muzicii, al poeziei, al adevarului, al vindecarii si al multor altele.

Fiind un mare pasionat de muzica, Apollo a participat la numeroase intreceri muzicale. Acestuia nu ii placea niciodata sa piarda, iar la un concurs unde nu a triumfat i-a transformat urechile regelui Midas, care era in juriu, in unele de magar.

A reusit sa rapuna temutul sarpe Python la doar patru zile de la nastere, razbunandu-si mama care trebuia sa fie omorata de acesta.

Artemis

Artemis, dupa cum o spune mitologia greaca, este zeita padurilor, nasterii copiilor, fertilitatii, vanatorii etc. Aceasta este fiica lui Zeus si a lui Leto si sora geamana a lui Apollo.

Grecii o infatiseaza pe Artemis in toata splendoarea sa, ca o tanara femeie, inalta si subtire, iar atributele ei sunt arcul si sageata, carul de aur, cerbul sau caprioara, ursul si cainele de vanatoare etc.

Ea reprezenta, prin excelenta, pe Stapana animalelor si deseori vana noaptea, leul si ursul fiindu-i animalele favorite.

Aceasta doamna a muntilor este amintita de greci si ca zeita fecioara, nefiind niciodata casatorita si indragostita.

Unul dintre cele mai cunoscute mituri despre Artemis spune ca vanatorul Aktaeon a vazut-o pe Artemis atunci cand se scalda intr-o vale pe Muntele Cithaeron, iar aceasta infuriata l-a transformat intr-un cerb care avea sa fie ucis apoi de proprii caini.