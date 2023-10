Cei mai cunoscuti jucatori din istoria NBA

Prima liga americana de baschet sau NBA, asa cum este cunoscuta, este si cel mai mare campionat de baschet la nivel mondial. Evident ca in NBA au evoluat, de-a lungul timpului si in prezent, cele mai mari legende ale acestui sport.

In acest articol m-am gandit sa-ti prezint jucatorii care au scris istorie in NBA si care cu siguranta vor ramane intotdeauna in amintirea fanilor acestui sport extrem de iubit in Statele Unite ale Americii.

1. Michael Jordan

Desi sunt unele voci actuale care sustin ca LeBron James este cel mai bun jucator din NBA, majoritatea covarsitoare a iubitorilor acestui sport afirma ca Michael Jordan este de fapt GOAT (abreviere de la Greatest Of All Time – cel mai bun jucator al tuturor timpurilor).

Jordan a devenit foarte repede MVP-ul celor de la Chicago Bulls, echipa pentru care a evoluat si chiar a stabilit recorduri pentru acea vreme.

De-a lungul a 15 sezoane, Jordan a avut o medie de 30.1 puncte pe meci, 6.2 recuperari si 5.3 pase decisive. La aruncarile din actiuni a mentinut un procentaj mediu de 49.7%, destul de ridicat chiar si pentru standardul actual.

Cu Jordan pe teren, Chicago Bulls a castigat titlul in NBA in 6 sezoane, iar Michael a fost desemnat in 5 ocazii MVP-ul competitiei, avand si alte 6 titluri de MVP al finalelor (playoff-ului).

Aceste statistici de-a dreptul uluitoare ale lui Michael Jordan sunt greu de doborat chiar si de jucatorii actuali, motiv pentru care ramane cel mai cunoscut si cel mai bun jucator din istorie.

2. LeBron James

La mare concurenta cu Jordan este LeBron James, superstarul celor de la Los Angeles Lakers, echipa pe meciurile careia poti sa pariezi online la Mozzart Bet, iar pentru a profita de bonus de bun venit gasesti aici un cod bonus Mozzart valid.

In sezonul precedent, LeBron a doborat un record care data de pe vremea lui Kareem Abdul-Jabbar. Varful celor de la Lakers a ajuns la 38.888 de puncte marcate in NBA si acumuleaza mai multe puncte la fiecare meci la care evolueaza, stabilind asadar un record ce va data mai multa vreme.

James este inca in activitate, astfel ca mai are multe lucruri de spus si recorduri de stabilit in competitia nord-americana.

Pana la acest moment, el a marcat o medie de 27.2 puncte pe meci si are 7.5 recuperari si 7.3 pase decisive la fiecare partida. In cei 20 de ani de cand activeaza pe teren, a mentinut pana acum un procentaj de 50.5% la aruncari din actiuni.

Cu LeBron James pe teren, LA Lakers a castigat 4 titluri de campioana. El are 4 trofee MVP in aceeasi perioada si totodata si 4 titluri de MVP al finalelor.

Cred ca il vom mai vedea pe James in actiune inca 2-3 sezoane si sunt convins ca are suficient timp la dispozitie chiar pentru a-l detrona pe Michael Jordan.

3. Kareem Abdul Jabbar

Al treilea superstar din lista a fost tot o legenda a celor de la Los Angeles Lakers. Pana inaintea sezonului precedent din NBA, Kareem a detinut un record care a stat in picioare foarte mult timp si anume cel pentru cele mai multe puncte inscrise in NBA, 38.888, insa a fost detronat de LeBron James.

Totusi, Kareem este inca pe locul al treilea in ierarhia NBA privind numarul de blocaje si de rebound-uri (recuperari).

De-a lungul carierei sale, Abdul-Jabbar a avut o medie de 24.6 puncte inscrise pe meci, 11.2 recuperari si 2 blocaje. A evoluat timp de 20 de ani, perioada in care a reusit sa iasa de 6 ori campion cu Lakers, a avut tot 6 titluri de MPV si in doua editii a fost desemnat MVP-ul finalelor.

Pe langa faptul ca a ajuns unul dintre cei mai cunoscuti si cei mai buni jucatori de baschet din lume, Kareem a mai atins o borna greu de depasit, fiind si cel mai bun centru din istoria NBA a tuturor timpurilor.

4. Bill Russell

Un alt superstar din NBA este Bill Russell, jucatorul legendar al echipei Boston Celtics. Bill a contribuit in mod decisiv la cele 11 titluri de campioana pe care Boston le-a castigat in NBA.

E greu de imaginat ca un jucator va avea o contributie intr-atat de mare incat sa isi ajute echipa sa castige 11 campionate, in stadiul actual al competitiei, deci recordurile stabilite de Bill Russell probabil ca vor ramane neatinse o lunga perioada de timp.

Fanii baschetului cunosc marea rivalitate pe care Russell a avut-o de-a lungul anilor cu Chamberlain.

La retragere, Bill a ramas cu urmatoarele statistici – 15.1 puncte pe meci, 22.5 recuperari, 4.3 assist-uri si 44% procentaj la aruncarile din actiuni.

Dupa ce a incetat din viata, Boston Celtics a retras imediat numarul 6, in onoarea celui mai mare jucator al acestei echipe si a unuia dintre cei mai cunoscuti jucatori din NBA.

5. Kobe Bryant

Tot de la Lakers mai vine un alt urias al NBA-ului, din toate punctele de vedere. Este vorba despre Kobe Bryant, care a evoluat sub tricoul lui LA Lakers vreme de 19 sezoane si a contribuit major la prezenta echipei sale in 17 finale NBA.

A jucat in nu mai putin de 220 de partide de play-off si a marcat un total uluitor de 5.460 de puncte in aceste partide.

La finalul sezonului 2008-2009, Kobe Bryant a fost top scorerul finalelor NBA, in conditiile in care a reusit sa marcheze in play-off 695 de puncte, o borna greu de atins pentru orice jucator.

Mai mult decat atat, pe data de 4 mai 2006, Kobe a mai stabilit un record uluitor, marcand 50 de puncte intr-o singura partida.

Statistica per meci arata un numar de 25.6 puncte marcate, iarasi o statistica incredibila stabilita de Kobe Bryant, jucator care va ramane mereu in memoria fanilor lui Lakers si nu numai.