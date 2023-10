Prima victorie a sezonului pentru baschetbaliștii gorjeni

CSM Târgu Jiu a pulverizat-o pe CSM Galați într-un meci care a contat pentru etapa a treia a Ligii Naționale de Baschet Masculin. Gazdele au evoluat ca la carte în primele trei sferturi, pe care le-au și câștigat, iar scorul final 94-75 (27-17, 21-15, 23-15, 23-28) a reflectat evenimentele desfășurate pe parchet.

Arsenije Vuckovic, cu 18 puncte și 8 recuperări, a fost cel mai bun marcator pentru echipa lui Kresimir Basic, dar alți cinci jucători au terminat în cifră dublă la puncte. A fost doar al doilea joc în campionat pentru gorjeni, și primul pe teren propriu, iar echipa a arătat agresivitate și determinare. Tocmai aceste lucruri le-au lipsit vizitatorilor, taxați după meci de propriul antrenor.

Florin Nini i-a băgat în ședință pe jucătorii săi chiar după ultimul fluier, iar tehnicianul gălățean și-a exprimat frustrarea pentru această prestație și la interviuri. ,,Pentru mine, această înfrângere este o mare rușine. Am întâlnit astăzi o echipă bună, motivată, agresivă, atletică, o echipă care și-a dorit victoria. Noi nu am fost în stare să ne ridicăm nici măcar la un nivel mediu. Sunt lucruri pe care le discutăm acasă, le schimbăm, reușim, poate, să mai aducem și jucători, pentru că banca este relativ scurtă. Nu avem jucători de experiență, care să ne dea claritate și liniște în timpul meciului. Felicit echipa din Târgu-Jiu pentru victorie și pentru joc”, a declarat Nini. De cealaltă parte, Basic a aplaudat maniera în care au evoluat gazdele. Croatul a declarat că vrea să aducă mai mulți fani la sală în perioada următoare, dar și-a avertizat elevii că un singur succes nu duce la îndeplinirea obiectivului.

,,Jucătorii noștri au făcut o treabă extraordinară. Cel puțin în primele trei sferturi, am executat exact ceea ce ne-am propus să executăm. Am fost agresivi și pentru asta merită felicitați. Modul în care jucăm acum ne poate aduce mai multe victorii și, automat, va aduce și lumea la sală. Să nu uităm că este doar un meci, care a trecut. Trebuie să continuăm pe același drum și să muncim, antrenament de antrenament”, a punctat antrenorul CSM-ului.

CSM Târgu Jiu: Jason Hubard 17p, Andrei Bărăgan, Dimitrius Underwood 16p, Alexandru Berca, Noam Weinberg 12p, Octavian Popa Calotă 7p, Ethan Wright 12p, Camil Berculescu, Jalen Dupree 12p, Adrian Vaida, Arsenije Vuckovic 18p, Flavius Toropu. Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma(preparator fizic). Claudiu Alionescu – director tehnic.

Pentru CSM Târgu Jiu urmează o deplasare la Laguna București.

Cătălin Pasăre