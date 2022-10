„Zmeul” din Berlești a ajuns după gratii! De-abia acum!

După ani de zile în care a făcut pe „zmeul” prin comună, un individ din Berlești a ajuns, în sfârșit, după gratii, autoritățile judiciare găsind cu greu ac pentru cojocul acestuia.

Victor Glăvan nu are un consătean care să nu se plângă de ieșirile sale violente, de-a lungul vremii acesta agresând inclusiv jurnaliștii care au venit să-i ceară un punct de vedere.

De fiecare dată, individul a coborât dintr-un tractor pe care îl conduce de ani de zile fără să aibă permis, acum polițiștii reușind să obțină mandat de la instanță pe numele lui Glăvan.

Ultima ispravă a acestuia s-a consumat marți, când și-a atacat câțiva vecini cu o drujbă.

O rudă a celor agresați a cerut ajutor la 112 și chiar dacă scena pare desprinsă din Vestul Sălbatic e cât se poate de reală pentru Berlești, anul 2022. „La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, care a stabilit faptul că un bărbat, de 35 de ani, din comuna Berlești, în timp ce conducea un tractor pe DC 27- Berlești, a coborât din acesta având asupra sa o drujbă și a amenințat un bărbat, de 32 de ani, din aceeași localitate, care se deplasa cu tractorul pe același sector de drum, fiind nemulțumit de faptul că cel din urmă nu îi face spațiu să treacă. Din verificările efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că bărbatul de 35 de ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, amenințare și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La data de 5 octombrie a.c., bărbatul a fost prezentat instanței de judecată, față de acesta, fiind dispusă măsura arestării preventive, 30 de zile, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a transmis IPJ Gorj. În ultimele luni, Glăvan se afla sub control judiciar, după ce, în vară, a avut o ieșire violentă față de un vecin de-al său. Atunci, judecătorii au considerat că nu se impune încătușarea „zmeului” și l-au lăsat să facă în continuare pe bau-baul prin sat, de abia acum fiind emis mandat pe numele individului. „Admite sesizarea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbunești şi dispune înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar dispusă prin ordonanţa nr. 1931/P/2022 din data de 30.08.2022 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbuneşti, cu măsura arestării preventive, pe o perioadă de 30 zile, începând cu data punerii efective în executare, faţă de inculpatul Glăvan Victor, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, ameninţarea și tulburarea ordinii și liniștii publice(…). Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă la momentul rămânerii definitive a încheierii pronunţate în prezenta cauză”, a decis Judecătoria Târgu-Cărbunești, decizia fiind deja contestată de inculpat. La sfârșitul lui august, când polițiștii l-au încătușat din nou pe Glăvan, faptele de care era acesta acuzat erau similare cu cele de acum, iar violența de care acesta dădea dovadă nu se manifesta pentru prima dată. Doar că atunci instanța a considerat că e suficientă măsura controlului judiciar pentru un individ care ține un sat întreg sub teroare de ani de zile. „Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că un bărbat de 35 de ani, din localitatea Berlești, în timp ce se deplasa cu un tractor pe DC 27 A Liculești, l-a observat pe un alt bărbat, din aceeași localitate, iar pe fondul unui conflict spontan, aceștia s-au lovit reciproc, tulburând astfel ordinea și liniștea publică. Totodată, din verificările efectuate în bazele de date, polițiștii au stabilit că bărbatul de 35 de ani nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma probatoriului administrat, la data de 30 august a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu-Cărbunești l-au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, pe bărbatul de 35 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere, lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice”, informa IPJ Gorj la sfârșitul lui august. Pe rolul instanței Glăvan mai este inculpat în alte 3 dosare pentru comiterea infracțiunii de amenințare, toate fiind în curs de judecare în această toamnă. Într-o altă speță, el a primit o condamnare la plata unei amenzi penale de 4000 de lei către un vecin, toate acestea dovedind că pentru consătenii săi bărbatul reprezintă o problemă pentru care autoritățile nu reușesc de ani de zile să găsească o rezolvare.

Gelu Ionescu