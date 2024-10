Ziua Vârstnicilor, aniversată în avans!

Prima zi din octombrie este Ziua Internațională a Vârstnicilor, prilej de organizare a unor petreceri în cinstea seniorilor care, pe parcursul vieții, au muncit, iar acum vor să își trăiască bătrânețile în tihnă. La Târgu Jiu petrecerea a fost organizată însă cu o zi înainte, fiind una de amploare.

Nu mai puțin de 3000 de persoane au participat la mesele oferite gratuit de autoritățile locale la șase localuri din oraș. Nu a fost însă nimeni supărat că petrecerea s-a ținut luni seara, participanții fiind extrem de încântați că mai marii urbei nu i-au uitat și le-au oferit acest motiv de bucurie. Cei care au venit la mesele festive s-au bucurat de această ocazie, mai ales că nu sunt mulți dintre ei care să meargă prea des la un restaurant și să se bucure de o masă în oraș. „Am muncit toată viața, acum am și nepoți și strănepoți și vă spun că nu ajung eu des la restaurant. Copii au fost cei care m-au împins de la spate, ca să zic așa, ca să vin și eu aici. M-au adus cu mașina, o să vină și o să mă și ia, e foarte frumos, îmi place foarte mult”, a spus una dintre doamnele prezente la petrecere. Pentru cei veniți nu a contat neapărat meniul pe care l-au avut la masă, cât ocazia de a se întâlni unii cu alții și de a juca o horă sau o sârbă. În ciuda vârstei destul de înainte, bunicii au demonstrat că atunci când au ocazia știu să țină hora înainte și să joace zeci de minute fără oprire. „Nu prea avem ocazia noi să ne mai prindem în horă, dar acum dacă am venit aici ne-am adus aminte de vremurile de altădată și, normal, am jucat. Am jucat până la final. Toți cei pe care îi cunosc eu au jucat până nu au mai putut. Bravo celor care s-au gândit la noi și ne-au făcut această bucurie”, a spus un pensionar. Dar, dincolo de hore și sârbe, vârstnicii nu au ratat ocazia de a discuta și despre subiectul aflat pe buzele tuturor toamna aceasta – pensiile. „E un eveniment plăcut, care parcă mai reduce din amărăciunea pe care o trăiesc pensionarii în ultima perioadă pentru că nu toți au pensiile mărite. Sper ca mesajul meu să ajungă unde trebuie și cei care au grijă de destinele noastre să facă ceea ce trebuie pentru că, cu toată sinceritatea o spun și chiar mă repet dacă e nevoie, noi chiar am muncit pentru țara asta. Să vii acum și să spui că nu tai din pensie, dar să nu spui că nu o mai indexezi ani de zile nu mi se pare deloc firesc”, a spus un participant la petrecere.

Bugetul alocat de municipalitate pentru petrecerea vârstnicilor a fost de 200 de lei pentru fiecare participant, primarul Marcel Romanescu explicând că suma este una care nu are efecte asupra bugetului local, fiind doar o formă de recompensare a celor care, cu ani în urmă, au muncit pentru a clădi un oraș. „I-am obișnuit ca înainte de 1 octombrie sau chiar pe data de 1 octombrie, dar de data aceasta nu am găsit spațiul adecvat pentru a organiza acest eveniment chiar pe 1 octombrie, l-am organizat acum pentru că am găsit locațiile disponibile pentru a găzdui 3000 de seniori ai municipiului Târgu Jiu. Vorbim de persoane de vârsta a treia. Îi sărbătorim pe 1 octombrie, dar noi am luat-o puțin înainte, iar dumnealor se bucură pentru că este și un mod de a socializa, de a discuta unii cu alții. Vorbim despre oameni, generații, care au clădit municipiul Târgu Jiu. Costurile nu sunt foarte mari din partea noastră, mai ales dacă ținem cont de activitatea desfășurată de dumnealor. Costurile asupra bugetului sunt infime”, a menționat primarul Marcel Romanescu, prezent la petrecere pentru a ține cuvântul de deschidere alături de deputatul Mihai Weber, dar și de alți reprezentanți ai PSD Gorj, inclusiv Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

Gelu Ionescu