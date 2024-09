Ziua Porților Deschise la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj. Ce au pregătit pompierii gorjeni de ziua lor!

Ziua Pompierilor din România se va sărbători la Târgu Jiu, în mijlocul copiilor. Anunțul a fost făcut de ISU Gorj, reprezentanții acestei instituții spunând că în Piața Prefecturii se va derula un întreg program, de câteva ore, captivant pentru cei mici. „În fiecare an, la data de 13 septembrie, este sărbătorită Ziua Pompierilor din România! Noi ne-am propus să dedicăm această zi interacțiunii cu cei mici! Vineri, 13 septembrie, organizăm în Piața Prefecturii din municipiul Târgu Jiu, intervalul orar 10:00-14:00, o expoziție de tehnică de intervenție în cadrul căreia am pregătit și multe surprize pentru cei mici! Vă așteptăm, indiferent de vârstă, să interacționați cu salvatorii profesioniști și să vizualizați tehnica de intervenție utilizată pentru a salva vieți și bunuri! Dacă nu ești din Târgu Jiu și nu ai nici posibilitatea de a ajunge la întâlnirea cu pompierii, nicio problemă! În toate subunitățile noastre de intervenție din județul Gorj am organizat Ziua Porților Deschise, în intervalul orar 10:00-14:00!”, anunță ISU Gorj.

