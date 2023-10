Ziua Mondială a Dicționarului, sărbătorită la Biblioteca Județeană Gorj „Christian Tell” din Târgu Jiu

Cu prilejul „Zilei Mondiale a Dicționarului”, luni, 16 octombrie 2023, începând cu ora 16:00, la Biblioteca Județeană Gorj „Christian Tell” din Târgu Jiu, a avut loc lansarea primelor dicționare de arhaisme și regionalisme din Gorj, avându-i ca autori pe Izabela Dorina Burcea și Gheorghe Bușe.

Evenimentul, realizat la MansArta bibliotecii, a avut parte de un numeros public, inclusiv 30 de elevi de clasa a VIII-a, de la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Târgu Jiu, însoțiți de doamna director Corina Panduru și doamna director adjunct Ramona Frățilescu, dovadă că subiectul „Dicționarului de arhaisme și regionalisme din Gorj” a incitat interes, probabil și din perspectiva unei continue îmbogățiri sau alterări ale limbii române prin adoptarea (necesară sau nu) a unor mulțimi de cuvinte provenite din alte limbi. Ori, în acest sens, arhaismele și regionalismele pot să reprezinte valoare în sine la nivel identitar, cuvintele fiind purtătoare de sens și înțelegere ale timpului și spațiului cu o anumită specificitate. Din partea familiei autorilor a participat Steliana Elena Bușe și fiica sa, Sara Gabriela Grindeanu.

De la Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu”, sub sigla căreia au fost realizate aceste dicționare, au participat: col. (rtr.) dr. Dobre Bebe, col. (rtr.) Vasile Munteanu, lt. col. (rtr.) Ghindă Ovidiu Gabriel, lt. col. (rtr.) Burada Dumitru, profesor dr. Ion Mocioi, profesor dr. Elena Cornoiu, jurist Retezeanu Constantin, ing. Vasile Ionescu, dirg. Viorica Ionescu, scriitor Victoria Stolojanu, optician Ionică Boștină, profesor Pavel Marieta, profesor Popescu Cornelia Ionela, profesor Dorel Șorop și profesor Ion Pința.

Lansarea volumelor – Dicționarul de regionalisme (1 volum) și Dicționarul de arhaisme și regionalisme (2 volume) – autori Izabela Dorina Burcea și Gheorghe Bușe, a fost moderată de Maria-Luiza Sandu, manager Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, a beneficiat de o prezentate făcută de profesor doctor Otilia DUICĂ-GIURCA, inspector de specialitate, dar și de alte câteva aprecieri expuse de personalități culturale gorjene, de față la această manifestare.

„Mă bucur că astăzi, 16 octombrie 2023, de Ziua Mondială a Dicționarului, sunteți aici la Biblioteca Județeană Gorj «Christian Tell» din Târgu Jiu, pentru a participa la prima apariție a unui dicționar de arhaisme și regionalisme din Gorj. Așadar, astăzi suntem provocați să profităm de această ocazie, de a ne extinde limbajul la întreaga diversitate a lumii. Ziua Dicționarului ne încurajează să ne îmbogățim pe noi înșine în modul în care vorbim cu ceilalți, îmbunătățindu-ne limba prin studiul dicționarului. Pentru noi este o zi de bucurie pentru că sărbătorim această zi la bibliotecă prin această lansare a unor dicționare unicate în județul Gorj, rod al muncii creatoare a doamnei Izabela Dorina Burcea și tatălui său, domnul Gheorghe Bușe. Mulțumesc dragi invitați, mulțumesc dragi copii!”, a spus doamna Maria-Luiza Sandu, în cuvântul de deschidere al acestui eveniment.

După ce-a prezentat invitații, a făcut o scurtă trecere prin biografia autorilor, apoi a dat cuvântul domnului Gigi Bușe să povestească despre realizarea acestor dicționare. „Sunt bucuros și onorat să am atâtea persoane alături de mine la un eveniment istoric pentru cultura Gorjului, și anume, la apariția primelor dicționare de arhaisme și regionalisme din județul Gorj. Vă mulțumesc și vă prețuiesc pentru aceasta”, a început să povestească autorul. A povestit cum a luat naștere ideea realizării acestei lucrări destul de ample, 3 volume a câte 440 de pagini fiecare, documentarea și culegerea cuvintelor, aranjarea și verificarea lor, apoi finalizarea celor două dicționare. Un îndemn pentru realizarea lor a fost dat de valorosul om de cultură Alexandru Doru Șerban (4 iulie 1948 – 26 iulie 2011), epigramist, poet, prozator, cercetător etnograf, în lucrarea sa „Cultura țărănească gorjeană” publicată de Editura „Măiastra” în anul 2007, la pagina 252 unde a scris următoarele: „Bine ar fi ca alții să studieze aprofundat lexicul de odată al țăranilor gorjeni. Vor avea posibilitatea, prin limbaj, să tragă concluzii interesante asupra trăirii economice, familiale, sociale și spirituale ale oamenilor satelor. Aceia care se vor încumeta, să-și propună întocmirea unui glosar local. Cuvintele înșirate alfabetic și explicate, vor însemna foarte mult pentru cercetătorul avizat.” A mulțumit apoi tuturor celor care au contribuit prin îndrumările și sprijinul acordat în vederea realizării acestei lucrări, printre care profesoara de limba și literatura română, dr. Otilia Duică-Giurca, inspector școlar, care a făcut corectura și îngrijirea editorială a celor două dicționare, dar și poeților Florentina Cuteanu și Vasile Certezanu care au dat câteva zeci de cuvinte în grai gorjenesc. „O parte din cuvintele din aceste două dicționare le-am cules din opera scriitorilor gorjeni: Alexandru Doru Șerban, Florian Văideianu și Vasile Vasiescu, iar altele din câteva monografii ale unor comune din Gorj”, a precizat domnul Bușe, precizând următoarele: „Poate o să fim acuzați, de unii clevetitori și nu de cunoscători, că am copiat cuvinte dintr-o carte să facem altă carte, dar nu este adevărat. Corect este că am selectat cuvintele învechite sau specifice județului Gorj, din mai multe cărți sau din cele auzite de-a lungul vieții, la mine de peste 60 de ani, și le-am grupat în cele două dicționare. Este primul din Gorj de o asemenea amploare, deoarece, în căutările noastre documentare, nu am găsit la nicio bibliotecă așa ceva. A fost o muncă enormă, dar suntem mulțumiți cu ceea ce-am realizat. Țin foarte mult să-i mulțumesc pentru sprijinul acordat la tipărirea acestor două dicționare, unicate în Gorj, domnului director Viorel David, domnului Ion Boștină și doamnelor Violeta Șomîcescu și Maria Bădița. Dumnezeu să le dea sănătate și viață lungă!”

La finalul mesajului său, autorul a spus: „Mulțumesc tare mult celor care au participat la acest eveniment cultural, celor care au vorbit atât de frumos despre cele două dicționare, unicat în Gorj, în mod special, doamnei profesoare dr. Otilia Duică-Giurca, cea care a făcut recenzia acestora, și nu în ultimul rând, colectivului acestei frumoase și primitoare biblioteci, conduse cu profesionalism de către doamna Maria-Luiza Sandu!”

Doamna profesoară dr. doctor Otilia DUICĂ-GIURCA, inspector de specialitate, care a făcut corectura și îngrijirea editorială a celor două dicționare, a spus că astăzi este o sărbătoare a limbii române, o sărbătoare a dicționarului sărbătorită într-un loc deosebit și anume, Biblioteca Județeană Gorj „Christian Tell” din Târgu Jiu. „Îl știam pe domnul colonel în rezervă Gigi Bușe întâlnindu-ne întâmplător la evenimentele culturale ale orașului și județului nostru, iar propunerea făcută mi-a stârnit curiozitatea și a fost o provocare pentru mine. Am fost surprinsă de volumul mare de muncă făcut de autori. Apucându-mă de treabă, mi-au venit în minte versurile lui Arghezi din poezia Testament: «Nu-ți voi lăsa drept bunuri, după moarte, decât un nume adunat pe-o carte!». Munca este titanică, iar lucrarea domnului Gigi Bușe tratează un segment foarte interesant al limbii, vocabularul. Acesta este o dovadă semnificativă a faptului că limba română este un organ viu, într-o continuă transformare. Astfel, unele cuvinte ajung să fie folosite mai puțin și trec în fondul pasiv al limbii, altele se folosesc mai mult, fiind cunoscute de mai mulți vorbitori, tocmai datorită realităților societății contemporane la care se referă. Au dispărut îndeletniciri, instituții, funcții, obiecte, dar termenii care le denumeau s-au păstrat, ca o mărturie a unui trecut care ne reprezintă, a legăturilor culturale sau politice pe care le-am avut cu popoarele vecine. În cuprinsul Dicționarului de regionalisme și arhaisme, cuvintelor li se indică sensul sau sensurile, în ordinea frecvenței cu care sunt folosite, lucru ce sporește importanța lucrării, conferindu-i și un aspect practic. Dicționarul este foarte util vorbitorului obișnuit și extrem de ușor de consultat. Îl felicităm pe domnul col. (rtr.) Gigi Bușe pentru elaborarea acestei lucrări și îi urăm mult succes în realizarea proiectelor viitoare”, a fost mesajul doamnei inspector, dr. Otilia Duică-Giurca.

Doamna profesoară dr. Elena Cornoiu, a felicitat frumoasa colaborare tată-fiică, menționând faptul că și dânsa a practicat această colaborare când a scris istoricul acestei biblioteci, o citadelă culturală primitoare și ospitalieră, studiind documente inedite de arhivă, iar copii dumneaei erau elevi. „Felicit pe domnul Gigi Bușe! Cunosc seriozitatea, disciplina, dăruirea, fair-play-ul domniei sale, de peste 10 ani de când colaborăm la activități extrașcolare, inițiate, organizate, coordonate de Filiala Gorj Cultul Eroilor, unde este secretar executiv, cu elevii de la Colegiul Național «Spiru Haret» unde eu activez ca profesor de istorie. În activitatea mea didactică am simțit nevoia unui asemenea dicționar. De peste 12 ani de zile particip la faza națională a concursului «Cultură și civilizație în România», cu elevi, cu echipaje de la «Spiru Haret». În cercetările noastre aveam ca și cerință, identificarea unor arhaisme și regionalisme, lucru care nu a fost deloc ușor. Este de bun augur publicarea acestor dicționare, care pe mine și pe elevii mei ne vor ajuta, dar și pe cei ce vor urma acest demers al cercetării elementelor de istorie locală. Mă bucur că în sală este o asemenea prezență, ca și vârstă, ca preocupări, ca și interes, oameni de înalt calibru spiritual, dar și elevi pentru care, mulți din această sală reprezintă modele”, a fost mesajul doamnei profesoare dr. Elena Cornoiu.

Domnul profesor dr. Ion Mocioi a ținut să precizeze că limba română are cuvinte vechi începând cu sfârșitul secolului X și începutul secolului XVI, iar acestea au fost adunate într-un „Dicționar al limbii române vechi” realizat de Gheorghe Mihăilă și publicat de Editura enciclopedică română București, în anul 1974. Aceste cuvinte, trecute în ordinea alfabetică, de la pagina 70 la pagina 178, au trecute documentele unde s-au găsit și data publicării acestora și se axează pe scrierea chirilică. Exemplu: Muntele se cheamă la „Babe” (1520, iun. 9; DRH,B, II 375). Dânsul ar fi dorit să fie trecută și data apariției acestor cuvinte. La finalul mesajului său, a înmânat, pentru xeroxare și apoi studiu, dicționarul amintit.

Fratele său, lt. col. (r.) Nicolae Bușe, a criticat lipsa din sală a celor care răspund de cultura Gorjului și sunt plătiți pentru aceasta, cu toate că au fost invitați, scris și telefonic. De asemenea a propus celor care mai găsesc prin documente vechi sau pe la bătrânii din Gorj cuvinte vechi sau chiar regionalisme, să le noteze și să-l contacteze pe autorul acestor dicționare, sau pur și simplu să le aducă la bibliotecă de unde vor fi preluate de Gigi Bușe.

Domnul Vasile Vasiescu, un important om de cultură al Gorjului, scriitor, editor, critic de artă plastică și important ziarist, avenit cu un volum de povestiri și interviuri intitulat „Recurs la Brâncuși” și i l-a dăruit domnului Gigi Bușe, apoi a spus: „Eu sunt de la Bălănești și trăiesc de foarte mulți ani în București dar n-am reușit să mă dezbar de limba noastră de la Gorj. Am reușit să deschid ușile altora, nu atât cu știința de carte pe care o am (e prea modest – n.a.) cât am făcut-o cu buletinul de la Gorj. Îl felicit pe colonelul Bușe, în mod deosebit pentru ceea ce-a făcut și darul oferit fiecăruia dintre noi. M-a surprins plăcut un articol de zilele trecute din Gorjeanul care promova întâlnirea de astăzi și am văzut că printre sursele de documentare am văzut și numele meu”.

Scriitoarea gorjeană Victoria Stolojanu, a spus: „Ați fost bătătarnici berechet în spațiul gorjenesc, ați dovedit un mare localism creator dar liniștea nu se poate așterne peste lucrul dumneavoastră bine făcut. Trebuie continuată munca de cercetare și descoperire și a altor arhaisme sau regionalisme din Gorj”.

În încheiere, profesorul Ion Pința a recitat o poezie în care bogatul se laudă că averea lui este aurul și bijuteriile, iar săracul se laudă că averea sa sunt copiii.

„Copii mei, cu bune și rele, sunt bijuteriile mele. Fericiți copii ai căror părinți îi consideră bijuterii, fericiți și părinții care au astfel de copii”, a concluzionat profesorul Pința. Emoționant mesajul!

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de autografe acordată cu dărnicie de autor pe cadourile oferite participanților.

Victoria Stolojanu-Munteanu