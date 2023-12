Ziua Mondială a Baschetului, marcată și în județul Gorj

Mai multe evenimente au fost organizate în județul Gorj pentru a marca Ziua Mondială a Baschetului. Începând din acest an, pentru prima dată în istoria sportului mondial, Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezoluție prin care a decis ca data de 21 decembrie să devină ,,World Basketball Day”, fiind ziua în care s-a născut acest joc extrem de popular. Sub îndrumarea FIBA, Federația Română de Baschet și-a propus o campanie unitară de celebrare a evenimentului. De asemenea, FIBA a lansat cu această ocazie și un concurs de fotografii cu tematică de baschet, la care pot participa toți cei interesați în perioada 21 decembrie 2023-21 februarie 2024. După orele prânzului, la Sala Sporturilor din Târgu Jiu a avut loc un meci amical între echipa feminină CSM Târgu Jiu Under 15 și juniorii de la CSM Târgu Jiu Under 14. Cele două formații au fost coordonate de Bogdan Rădulea, respectiv Carlos Popescu. După partida-test, echipele s-au tras în poze cu baschetbaliștii seniori. Kresimir Basic și compania au ținut să marcheze evenimentul înainte de plecarea spre Brașov, acolo unde o vor întâlni pe Corona în etapa a 14-a din LNBM.

De asemenea, de la ora 18.00, în Sala de Sport a Şcolii Gimnaziale „Voievod Litovoi” din Târgu Jiu, Asociația Județeană de Baschet Gorj a organizat, cu acest prilej, un meci de babybaschet între echipele Asociația Baschet Club Târgu Jiu și C.S. Energy Basketball Academy Târgu Jiu. La acest meci, Colegiul Județean de Arbitri de Baschet Gorj a asigurat voluntar arbitrajul, iar asistența medicală a fost asigurată voluntar de reprezentanții Filialei Gorj a Societații Naționale de Cruce Roșie din România.

Cătălin Pasăre