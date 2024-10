Ziua internațională a persoanelor vârstnice, sărbătorită la Turburea și la Târgu Jiu

Ziua Internațională a Persoaneor Vârstnice este sărbătorită în fiecare an în prima zi a lunii octombrie, începând cu anul 1991, această dată fiind stabilită în 14 decembrie 1990 de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite (ONU) în baza Rezoluției nr. 45/106.

Anul acesta, seniorii din municipiul Târgu Jiu și nu numai au fost sărbătoriți în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, peste 3000 de pensionari fiind invitați la mai multe săli de restaurant din reședința județului Gorj. Edilii municipiului reședință de județ al Gorjului au oferit o masă festivă cu această ocazie, meniul oferit la restaurant valorând 210 de lei noi/persoană, incluzând aici și tipărirea fiecărei invitații de participare la eveniment. De altfel, de la bugetul municipalității au fost alocați, încă de la începutul anului 2024, din luna februarie, prin hotărârea Consiliului Local nr. 48/2024 750.000 de lei în vederea organizări evenimentului “1 Octombrie – Ziua internațională a persoanelor vârstnice”.

Numeroase asociații și organisme sindicale, prezente la eveniment

De la an la an, un număr tot mai mare de pensionari au dorit să participe la evenimentul amintit, dacă anul trecut fiind 2.000 de participanți la acest eveniment în Târgu Jiu, în 2024 numărul celor care au fost prezenți la “Balul pensionarilor” s-a situat undeva la 3.000 de persoane. Acestea au fost membri ai mai multor organizații de pensionari, cum ar fi Liga Pensionarilor Gorjeni, Asociația Județeană a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, Asociația Veteranilor de Război din Ministerul Apărării Naționale, Casei de Ajutor Reciproc Târgu Jiu, Asociației Naționale a Petroliștilor, Uniunii Veteranilor de Război și Urmașilor Veteranilor de Război ai Ministerului Apărării Naționale, Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere ai Ministerului Administrației și Internelor, Sindicatului Liber al Micilor Întreprinzători și Pensionari, Asociației Naționale a Cadrelor Militare ai Ministerului Apărării Naționale, Uniunii Sindicatelor Pensionarilor Minieri, Asociației Surdomuților, Asociației Nevăzătorilor, Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere Transmisiuni și Asociației Pensionarilor de Etnie Romă, la care li s-au adăugat și alți pensionari cu domiciliul în municipiul Târgu Jiu. Invitațiile la Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice au fost împărțite prin intermediul acestor asociații, la Stadionul Muncipal “Constantina Diță” și la sediul Direcției Publice de Protecție Socială Târgu Jiu.

Pe parcursul mai multor ore, persoanele de vârsta a treia s-au întâlnit și s-au simțit bine împreună, au depănat amintiri și au retrăit perioada de început a tinereții, atmosfera de dans si voie bună fiind asigurată de mai mulți soliști și membri ai Ansamblului Artistic Profesionist “Doina Gorjului” și ai Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu.

Ziua internațională a persoanelor de vârsta a treia, marcată și la Turburea

Ziua internațională a persoanelor vârstnice a fost sărbătorită așa cum se cuvine în județul Gorj, printre localitățile care au organizat această sărbătoare a seniorilor numărându-se și comuna Turburea.

Primarul localității gorjene, dl. Ion Bârcă, ne-a declarat că “la fel ca în fiecare an, și acum, pe 1 octombrie a.c., organizăm Ziua persoanelor vârstnice în cantina primăriei, și vom oferi seniorilor, pe lângă o masă tradițională cu aperitive, sarmale și friptură, prăjituri, vin, suc și țuică”. Întrebat despre numărul de participanți la evenimentul din 2024, edilul comunei Turburea a apreciat că au fost undeva la 450 de invitați, iar domnia sa a sacrificat din gospodăria proprie un porc pentru masa festivă.

Participanții la evenimentul “Ziua internațională a persoanelor vârstnice” au primit de asemenea câte o ciocolată și o șampanie, iar atmosfera de sărbătoare a fost asigurată de către o formație de muzică populară din zonă. Autoritățile locale din comuna gorjeană Turburea au alocat pentru ediția din acest an a Zilei persoanelor vârstnice suma de 20.000 de lei, în contextul în care preparatele din carne de porc au fost preparate din porcul sacrificat în gospodăria edilului comunei, Ion Bârcă. În legătura cu atmosfera de la acest eveniment și cât de bine s-au simțit invitații din Turburea, vă lăsăm și pe dumneavoastră să vă convingeți din aceste imagini.

Demn de remarcat este faptul că în anul 1982 a fost elaborat prima dată un Plan internațional de acțiune pentru ajutorarea persoanelor în vârstă, adoptat de Adunarea Mondială pentru Îmbătrânire și aprobat de Adunarea Generală a ONU. Prin acest Plan se dorea creșterea nivelului de conștientizare și de empatie cu privire la calitatea vieții persoanelor de vârsta a treia.

Populația lumii îmbătrânește, evoluție determinată de creșterea speranței de viață și de scăderea ratei natalității. În 2019, pentru prima dată în istorie, numărul persoanelor de peste 65 e ani a depășit numărul copiilor sub 4 ani de zile, conform datelor companiei Euromonitor Internațional.

