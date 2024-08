Ziua de Curățenie Națională: Peste 20.000 de înscrieri și aplicație lansată pentru raportarea deșeurilor

Let’s Do It, Romania! organizează cea de-a XI-a ediție a Zilei de Curățenie Națională care va avea loc anul acesta pe 21 septembrie. Și în acest an, România se alătură altor 198 de țări în efortul comun de a reduce deșeurile și de a promova o lume mai curată.

Zeci de mii de români vor participa la Ziua de Curățenie Națională pentru a proteja mediul înconjurător. Cu mai puțin de o lună înainte de eveniment, asociația anunță lansarea oficială a aplicației Let’s Do It, Romania!, o platformă inovatoare prin care fiecare persoană poate contribui la depistarea zonelor cu deșeuri într-un mod simplu și rapid. Aplicația Let’s Do It, Romania! este disponibilă acum pe iOS și Android pe tot teritoriul României. Prin intermediul acesteia pot fi raportate oricând, gratuit, zonele cu deșeuri din oraș sau din natură, care vor fi apoi raportate oficial către autorități și curățate. Aceasta reprezintă o contribuție esențială la eforturile de curățare și protejare a mediului, facilitând raportarea deșeurilor în zonele urbane și rurale. În plus, aplicația permite și raportarea ambroziei, o plantă invazivă care afectează sănătatea oamenilor și mediul în această perioadă a anului.