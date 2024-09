Ziua Crucii, sărbătorită la Muzeul Crucilor de la Măceșu

Ziua Înălțării Sfintei Cruci va fi marcată sâmbătă, 14 septembrie, la Muzeul Crucilor de la Târgu Cărbunești, din satul Măceșu. Localnicii care vor să participe la această mare sărbătoare creștinească sunt așteptați în curtea muzeului.

Înălțarea Sfintei Cruci, celebrată în fiecare an pe 14 septembrie, este o mare sărbătoare creștin ortodoxă. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj marchează această sărbătoare, împreună cu Primăria și Centrul Cultural „Tudor Arghezi” din Târgu Cărbunești la Muzeul Crucilor de la Măceșu. Aici va avea loc o slujbă de pomenire pentru toți oamenii de cultură care au cruci în acest muzeu reprezentativ din România.

„În fiecare an, pe 14 septembrie, creștinii ortodocși sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul. În popor, această sărbătoare se mai numește și Ziua Crucii, iar aceasta este considerată data ce vestește sfârșitul verii și începutul toamnei. Vă așteptăm dacă aveți posibilitatea să ajungeți sâmbătă, 14 septembrie 2024, începând cu ora 10.00, la Muzeul Crucilor de la Măceșu, unde va avea loc un parastas pentru pomenirea celor trecuți în neființă și împărțirea de pachete de pomană”, anunță Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.

Muzeul Crucilor de la Măceșu a fost înființat în anul 2009, iar patru ani mai târziu, pe lângă secția exterioară, a fost adăugată și secția interioară.

Muzeul și-a câștigat un loc în istoria culturală a Gorjului datorită numărului mare de turiști din țară și din străinătate.

Foarte mulți oameni vin să vadă muzeul care adăpostește numeroase cruci de diferite tipologii: cruci de pomenire, cruci de căpătâi, cruci pentru iertarea păcatelor, dar și altele.

Fiecare cruce din muzeu are propria semnificaţie. De exemplu, cele de căpătâi se pun la capul mortului, iar cele de pomenire sunt făcute pentru iertarea păcatelor persoanei decedate. Crucile au fost strânse din mai multe zone ale Gorjului, iar unele sunt vechi de peste 100 de ani.

