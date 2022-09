Zi specială pentru Markovic și Universitatea

Luni, 5 septembrie, s-au împlinit 74 de ani de când Universitatea Craiova le face fanilor inima să bată mai repede. A fost un moment special pentru jucători și suporteri, pentru că, la Severin, s-a consumat cel mai frumos joc din actuala ediție a Superligii. Doljenii au trecut de Farul Constanța, cu 4-3, după ce ,,marinarii” au condus cu 1-0 și 3-1. Remarcatul gazdelor a fost Jovan Markovic, care a avut motive suplimentare de bucurie. A dat două goluri, fiind desemnat MVP-ul partidei, iar reușitele i-au fost dedicate băiețelului său, născut în aceeași zi cu Ştiința. ,,Mă bucur foarte mult că am reușit să marchez astăzi, mai ales că soția mea a născut azi un băiețel. A fost un meci dificil. Vă dați seama că e o bucurie mare după ce am întors de la 1-3. Avem mare încredere, am avut un meci la Hermannstadt greu, unde am pierdut, dar mergem în continuare. Personal am multe obiective, să marchez cât mai mult și să-mi ajut echipa. Nu mă interesează părerea altora, să comenteze cât vor”, a spus Jovan Markovic. Andrei Ivan și Dan Nistor au mai punctat pentru olteni, într-un meci în care și Torje a marcat de două ori, iar Vlad Morar a deschis scorul. Universitatea are patru victorii, două egaluri și două înfrângeri în această ediție de campionat. În aceeași zi a sosit la Craiova și mijlocașul Eduard Florescu (25 de ani), de la FC Botoșani. Jucătorul a semnat un contract valabil pe două sezoane.

Cătălin Pasăre