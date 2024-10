Zi Națională de Curățenie

Cea de-a treia sâmbătă a lunii septembrie a fost declarată, prin Legea 266 din 2024, Ziua Națională a Curățeniei, în urma demersurilor făcute de membrii Asociației „Let’s Do It, România!”. Astfel, an de an voluntarii vor sărbători prin acțiuni de igienizare Ziua Națională a Curățeniei.

Acțiunea de curățenie națională s-a desfășurat, de fiecare dată, la nivelul județului Gorj, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj (ADIS).

Anul acesta, în județul Gorj, la acțiunea de curățenie națională au participat 11.506 voluntari. Au fost colectați aproximativ 15.000 de saci cu deșeuri, transportați gratuit de către organizatori. Județul Gorj s-a clasat, în 2024, pe locul al treilea în clasamentul național.

„Colaborăm de șase ani de zile cu Asociația „Let’s Do It, România!”, perioadă în care am reușit să mobilizăm zeci de mii de voluntari la nivelul județului Gorj. Ne-am clasat de fiecare dată printre primele județe din România.

Prin această Zi Națională a Curățeniei, ne dorim să tragem un semnal de alarmă prin care să spunem clar că locul deșeurilor este în locurile special amenajate și nu pe câmpuri, prin păduri sau pe malul apelor”, potrivit ADIS Gorj.

