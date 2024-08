Zi de meci pentru handbaliste. ,,Gorjencele” au rămas optimiste

Fetele de la CSM Târgu Jiu încearcă o minune la Buzău, în prima etapă a Ligii Florilor. Echipa condusă de Liviu Andrieș are o misiune aproape imposibilă pe teren advers, la debutul în noul campionat. Cu 6 jucătoare accidentate, vizitatoarele speră să strângă rândurile. Una dintre cele mai vechi componente ale lotului, Florența Ilie Dumbrăvean, a declarat că ea și colegele s-au mai aflat în această situație, iar un rezultat pozitiv poate fi obținut împotriva Gloriei. ,,Da, într-adevăr avem primele etape destul de grele, dar după meciurile pe care le-am avut la Brașov, eu cred că ne-am omogenizat mult mai mult decât am fost la începutul pregătirii. Noi avem o altă atitudine și sunt sigură că vom aborda cu altă față meciurile din campionat. Vrem să ne întoarcem acasă cu cele trei puncte, asta contează cel mai mult. Și sunt sigură că atitudinea pe care noi o vom avea în teren va fi una mult mai bună. Sunt sigură că apărarea va fi ca în anii trecuți. Sper că și poarta va fi la fel. Îmi doresc din tot sufletul să ne întoarcem cu cele trei puncte acasă, să ne întoarcem sănătoase. Cu siguranță suntem descumpănite din cauza accidentărilor. Suntem în formulă foarte scăzută, ca să zic așa, dar suntem obișnuite dacă ne gândim, că și în anii trecuți am jucat tot atâtea jucătoare, șapte-opt jucătoare. Deci, până la urmă, dacă ne motivăm și dacă suntem jucătoarele care am fost și până acum, eu sunt sigură că vom face o figură frumoasă. Avem nevoie de disciplină și să ne încurajăm una pe alta”, a spus Florența.

Ana Maria Lopătaru, altă extremă a formației noastre, este încrezătoare că trupa din Târgu Jiu poate să facă fața adversarului din prima rundă. ,,Într-adevăr, avem câteva absențe din cauza accidentărilor care sunt destul de obișnuite la început de sezon după o pregătire riguroasă, dar sperăm că, în ciuda faptului că avem fete care nu o să fie prezente, să facem o figură frumoasă, să arătăm că pregătirea de vara a fost făcută așa cum trebuie și că ne-am omogenizat ca și echipă. Eu zic că sunt șanse destul de mari să scoatem un rezultat pozitiv, ținând cont că eu cred că suntem cam la același nivel cu echipa din Buzău și chiar avem obligație față de suporteri să ne întoarcem cu cele trei puncte de acolo, fiind prima etapă, și am putea porni și cu un plus de atitudine și valoare pentru următoarele meciuri. Îmi propun în primul rând, o clasare mai bună decât anul trecut, iar pe plan personal să evoluez și să prind mai multe minute de joc. Într-adevăr, avem niște meciuri foarte grele în acest debut de campionat, jucăm în compania Rapidului după Buzău și apoi jucăm și cu CSM București și Craiova. O să fie un sezon foarte greu, dar sperăm să facem cât mai multe puncte și să terminăm bine”, a adăugat Lopataru. Partida de la Buzău începe la ora 18.00.

Cătălin Pasăre