Zeci de câini fără stăpân, lăsați liberi pe străzile din Bâlteni! Un copil și o persoană aflată în scaun cu rotile, atacați!

Cine merge pe străzile și ulițele satelor din comuna Bâlteni își asumă un mare risc! În ultimii ani, câinii fără stăpân și-au făcut ,,casă” în această localitate, devenind agresivi cu cetățenii. Cele mai recente cazuri, sunt cele ale unei persoane cu handicap ce a fost atacată de o haită de câini, dar și un copil care și-a fracturat mâna încercând să fugă de patrupedele agresive.

În ciuda faptului că sunt mulți oameni cu suflet mare care hrănesc ori îngrijesc la limită câinii fără stăpân din Bâlteni, aceștia din urmă tot își arată agresivitatea, reprezentând un real pericol pentru oamenii fără apărare. Până acum, deși au existat soluții, autoritățile locale nu au pus nimic în practică pentru a scăpa cetățenii de animalele agresive de pe străzi.

O hotărâre de CL doar pe hârtie

În urmă cu circa 10 luni de zile, în cadrul unei ședințe de Consiliu Local organizată la Primăria Bâlteni, s-a aprobat un proiect ce prevede ridicarea câinilor fără stăpân. De atunci și până în prezent, această hotărâre nu a fost dusă la îndeplinire deoarece nu a existat un contract încheiat cu o societate care se ocupă de capturarea patrupedelor.

Totuși, în urmă cu câteva luni, Dana Coandă, funcționar în cadrul Primăriei Bâlteni, a fost delegată să se ocupe de găsirea unei firme care să ridice câinii fără stăpân, lucru care a fost îndeplinit. Și aici ne referim strict la încheierea contractului, nicidecum la capturarea animalelor! Deși angajata administrației locale a încheiat la finele lunii iunie 2023 un contract cu o asociație din Deva care s-ar putea ocupa de ridicarea câinilor din Bâlteni contra unei sume de 590 lei/câine, Dana Coandă s-a lovit de refuzul viceprimarului din localitate. Deși femeia a fost de două ori la Deva pentru semnarea contractului, refuzul șefilor din Primăria Bîlteni încă persistă.

Mărturiile oamenilor

Oamenii din Bâlteni merg cu teamă la cumpărături la magazinele din apropiere ori la farmacie, fiindu-le frică de un posibil atac al câinilor. Cele mai recente cazuri de agresivitate s-au petrecut la o persoană cu handicap, ce se afla în scaun cu rotile, și a fost atacată de o haită de câini. Totodată, un copil și-a fracturat unul dintre brațe când era fugărit de câinii agresivi ce încercau să îl muște.

Probleme sunt în mai multe sate din comuna Bâlteni, iar majoritatea oamenilor sunt nemulțumiți de faptul că în anul 2023 cetățenii încă mai sunt atacați de câinii fără stăpân, iar autoritățile locale nu învață nimic din cazurile petrecute în țară, care, din nefericire, s-au soldat cu decese ale unor victime ce au fost mușcate de aceste animale. ,,De doi ani de zile am anunțat Primăria Bâlteni de faptul că o haită de câini atacă oamenii prin satul Peșteana-Jiu. Din păcate, nu s-a luat nicio măsură. În centrul satului Peșteana, dacă ați vedea, sunt peste 10 câini fără stăpân. Și eu am fost atacat de ei, dar am scăpat mai ușor. Sunt aici salariați ai unor magazine care îi hrănesc și de aceea câinii nici nu părăsesc zona, și atacă mai ales pe căldurile astea sau când nu primesc hrană”, a declarat Alexandru Mihu-Fota, un localnic din Peșteana.

Izabella Molnar