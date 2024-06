Vulturii nu au avut milă de mehedințeni

Vulturii Fărcășești este cu un picior în Liga a 3-a de fotbal, după demonstrația de forță de la Pristol. Campioana Gorjului nu a avut milă de cea mai bună echipă din fotbalul județean mehedințean. Oaspeții s-au impus cu 5-1 în meciul cu Viitorul Severin, după ce au dominat autoritar prima repriză. Elevii lui Costel Andriucă au marcat de patru ori într-o jumătate de oră. Toate reușitele vizitatorilor au purtat semnătura lui Gabriel Preoteasa. Vulturii au punctat și în mitanul secund. Cristian Șelaru a dat singurul gol al reprizei. Antrenorul gorjenilor a recunoscut că nu anticipa un scor-fluviu în meciul tur. Peste 200 de suporteri au făcut deplasarea de la Fărcășești. Andriucă a declarat că meciul a fost pregătit foarte bine din punct de vedere tactic, dar nu consideră că a fost tranșată calificarea.

,,Băieții au jucat foarte bine. Au fost și mici greșeli, dar au respectat sarcinile de joc, au avut determinare, au avut ambiție, și-au dorit, și asta a făcut ca după primele 30 de minute de joc să fie 4-0. Știam jocul lor. I-am vizionat la două meciuri, știam cum joacă, și băieții s-au achitat, tactic, foarte bine de sarcini.

Până la urmă, am luat o opțiune serioasă pentru promovarea în Liga a 3-a. I-am luat de sus, nu i-am lăsat să joace. Ei n-au putut să iasă din terenul lor decât cu mingi lungi, dar fundașii noștri au fost atenți, pentru că știam cum joacă, ne pregătisem pentru așa ceva. Niciun meci nu seamănă cu altul, cum am zis și la Cupa României, deci nu ne culcăm pe o ureche. Noi trebuie să fim pregătiți, determinați, să fim atenți și la partida retur. Sperăm să câștigăm în fața propriilor suporterilor, pentru că am avut un număr foarte mare de fani la meci. Sunt peste 200 de suporteri care au venit cu autocarul pus la dispoziție de primărie și cu mașini personale. Trebuie să terminăm măcar cu o victorie, să le aducem bucurie. Organizarea a fost foarte bună. Am plecat cu o zi înainte de meci, ne-am odihnit, am pregătit jocul, am avut ședințe de discuții și n-avem decât să mulțumim domnului primar și oamenilor de acolo care ne susțin”, a precizat Andriucă. Vulturii Fărcășești a devenit, în premieră, campioana județului Gorj în sezonul recent încheiat. Partida retur are loc duminică, 23 iunie.

Cătălin Pasăre