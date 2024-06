Vulturii Fărcășești merge în Liga 3!

Vulturii Fărcășești a obținut, în premieră, dreptul de a evolua în al treilea eșalon fotbalistic al țării, asta după ce formația lui Constantin Andriucă a câștigat pentru prima oară în istorie titlul județean în Gorj, la finalul actualului sezon al Ligii a patra. Trupa lui Costel Andriucă a câștigat și manșa retur a barajului pentru promovare, cu Viitorul Severin. Gazdele s-au impus cu 3-2 după ce în primul meci obținuseră un succes categoric la Pristol, 1-5. Nu a fost un meci ușor pentru amfitrioni, care s-au relaxat la adăpostul unui avantaj consistent. Mehedințenii au condus cu 2-0, dar nu au putut întoarce soarta calificării. Mai mult, Vulturii au revenit pe tabelă pentru a le oferi fanilor un ultim succes la finalul stagiunii. Gruia, Berescu și Preoteasa au marcat golurile victoriei. Antrenorul Constantin Andriucă a declarat că promovarea este una istorică. Chiar și așa, șansele tehnicianului de a continua la Fărcășești și în Liga 3 sunt minime. ,,Un eveniment pentru comună, pentru locuitorii acestei comune, pentru toată suflarea de la Fărcășești. Vreau să spun că returul a fost mai greu decât turul. Am câștigat 3-2, dar după un joc mai slăbuț făcut de noi. Până la urmă, importantă e calificarea. Important e că am câștigat și în fața suporterilor noștri. Ce pot să spun? Ne bucurăm că s-a promovat și abia de acum începe greul. Am avut o discuție cu domnul primar. Urmează să ne întâlnim săptămâna asta, să vorbim și 100% să ne hotărâm, dar eu în proporție de 90% nu voi rămâne. Nu voi rămâne pentru că am mai multe motive. Nu pot să las copiii, e prea mult pentru mine să mă duc la liga a treia. Timpul nu îmi permite”, a declarat antrenorul.

Andriucă a declarat că e firesc să urmeze un sezon dificil pentru trupa gorjeană, indiferent de antrenor. Se pare că ,,satelitul” vulturilor va urca o treaptă, la Liga 4: ,,O să fie greu, pentru că sunt la început, încă nu știu ce înseamnă liga a treia, ce e aici, asta și în funcție de antrenorul care o să vină. El își face planurile. Probabil unii dintre jucătorii care sunt acum, ce am înțeles, vor rămâne la liga a patra, nu va mai fi echipă la liga a cincea și vor ține echipă la liga a patra. Nu știu ce se va întâmpla. N-am avut o discuție cu conducerea administrativă, dar urmează săptămâna asta”. Gilortul Târgu Cărbunești este singura echipa din Gorj care mai activează în eșalonul terț după sezonul 2023-2024.

În urma rezultatelor din retur, au promovat în Liga 3, pe lângă Vulturii Fărcășești, echipele: ACS USV Iași (Iași), Şoimii Gura Humorului (Suceava), ACSM Ceahlaul Piatra Neamț 2 (Neamț), CS Diosig Bihardioszeg (Bihor), Oașul Negrești Oaș (Satu Mare), Vulturul Mintiu Gherlii (Cluj), CIL Blaj (Alba), CS Gheorgheni (Harghita), CS Iernut (Mureș), CS Timișul Șag (Timiș), Viitorul Arad (Arad), Sparta Râmnicu Vâlcea (Vâlcea), ACS Speed Academy Pitești (Argeș), ACS Urban Titu (Dâmbovița), ACS FC Dinamo București (București), CSM Fetești (Ialomița), CSO Băicoi (Prahova), CSM Adjud (Vrancea), Viitorul Cireșu (Brăila) și CS Medgidia (Constanța).

Cele 41 de județe și Bucureștiul au fost repartizate în șapte regiuni a câte șase echipe campioane fiecare, regiuni folosite și în edițiile trecute de baraje. Cele 21 de dueluri din această vară au fost decise, prin tragere la sorți, încă din data de 6 februarie 2024.

