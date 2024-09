Vulturii Fărcășești, egal cu CSO Filiași la debut. Cătălin Bucă: ,,Rezultatul e echitabil”

Vulturii Fărcășești a debutat cu dreptul în Liga a 3-a. Cu tribunele pline, gazdele au ținut piept formației CSO Filiași, 1-1, în primul meci din istorie al gorjenilor în acest eșalon. Rogoveanu i-a adus pe vizitatori în avantaj încă din minutul 8, dar Berescu a egalat situația în partea secundă (`77). Antrenorul Cătălin Bucă a fost mulțumit la finalul jocului. A declarat că pentru o echipă nou-promovată orice punct este important.

,,Am întâlnit o echipă foarte bună, o echipă cu ștate vechi la Liga a treia, care are în componență 6-7 jucători care evoluează de foarte mult timp împreună, o echipă omogenă. Nu e întâmplător că au ajuns în play-off, au jucat meciuri de baraj. Pentru noi este important că nu am pierdut, suntem o echipă nou-promovată, o luăm pas cu pas. E un punct câștigat, chiar dacă în a doua repriză am fost peste Filiași și, cu puțin noroc pe final, puteam chiar să câștigăm. Totuși, cred că este un rezultat echitabil. Fiecare punct la noi în cont este un punct câștigat”, a declarat Cătălin Bucă pentru reporterul Alexandru Vîrtosu (Sport-Vartos.ro).

În runda următoare a Seriei 8 din Liga a 3-a, vulturii vor merge la Vâlcea, pentru duelul cu Sparta Râmnicu Vâlcea. Trei victorii, toate ale gazdelor, și două rezultate de egalitate s-au înregistrat în etapa inaugurală a Seriei 8.

Liga 3 (Seria 8) – Meciurile Etapei 1

CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 1 – 0 ACS Aro Muscelul C-Lung Muscel

SCM Râmnicu Vâlcea 3 – 0 CSM Jiul Petroşani

ACS Speed Academy 3 – 2 ACS Unirea Bascov

CS Vulturii Fărcăşeşti 1 – 1 ACSO Filiaşi

ACS Viitorul Dăeşti 3 – 3 ATCS Sparta Râmnicu Vâlcea

