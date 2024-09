,,Vulturii”, deciși să-și mențină invincibilitatea și după derbiul Gorjului

Nou-promovată în Liga 3, Vulturii Fărcășești are un start foarte bun de sezon. După patru runde, elevii lui Cătălin Bucă sunt neînvinși în Seria 8, iar antrenorul principal crede că se putea chiar mai mult. Echipa a acumulat șase puncte, dar tehnicianul este de părere că două remize se puteau transforma ușor în victorii. ,,Suntem neînvinși și îmi felicit jucătorii pentru lucrul acesta și pentru modul cum s-au prezentat și cum au înțeles tot ceea ce le-am cerut eu. Cred că puteam să fim mult mai bine, adică am scăpat printre degete victoria la Horezu în meciul cu Sparta, iar etapa trecută, la Jiul Petroșani, s-a întâmplat același lucru. Ba mai mult, am fost și dezavantajați clar de un penalti acordat gazdelor. Din păcate asta este, sunt arbitri care mai și greșesc. Trebuie să luăm totul ca atare și să ne vedem în continuare de parcursul nostru și să încercăm să strângem cât mai multe puncte”, a spus Bucă. Vineri, la Fărcășești vine cealaltă formație din Gorj, Gilortul Târgu Cărbunești. Antrenorul gazdelor se așteaptă la un meci aprins, dar în limita fair-play-ului.

,,Cu siguranță vor fi orgolii, sunt și au fost întotdeauna între echipele din Gorj și pot să vă zic că noi vom da totul pentru a lua toate cele trei puncte. Știu că Gilortul are echipă foarte bună, i-am și văzut în weekend în meciul cu Dăești. Au făcut o partidă extraordinară, dar știți cum este, cel mai bun să câștige și sper că după meci să nu existe animozități, să putem să ne dăm mâna și să fim liniștiți și fericiți pentru jocul care a fost. Nu îmi place dau pronosticuri, dar, cum v-am spus, îmi doresc din suflet cele trei puncte și sper că vom și reuși să le obținem”, a mai spus Cătălin Bucă. Din fericire pentru amfitrioni, antrenorul are aproape tot lotul la dispoziție. ,,Pentru partida aceasta nu avem incert decât un singur junior. Este vorba de Duță, care a făcut o contractură acum o săptămână și ceva, o ușoară întindere. Probabil, de luni va intra în programul echipei. În rest, suntem toți și vom face tot posibilul să câștigăm această partidă. Cu tot respectul pentru cei de la Cărbunești, dar până la urmă jucăm acasă”, a conchis tehnicianul. Cele două echipe sunt la egalitate de puncte înaintea duelului direct, fiind separate de golaveraj.

Liga 3 (Seria 8) – Meciurile Etapei 5

Septembrie 27, ora 17:00 ACS Speed Academy – ACS Aro Muscelul C-Lung

Septembrie 27, ora 17:00 CS Vulturii Fărcăşeşti – CS Gilortul Târgu Cărbuneşti

Septembrie 27, ora 17:00 ACSO Filiaşi – CSM Jiul Petroşani

Septembrie 27, ora 17:00 ATCS Sparta Râmnicu Vâlcea – ACS Unirea Bascov

Septembrie 27, ora 17:00 ACS Viitorul Dăeşti -SCM Râmnicu Vâlcea

Cătălin Pasăre