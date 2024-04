Vulturii au câștigat la Rovinari. Echipa lui Andriucă, aproape campioană

Vulturii Fărcășești a făcut un pas mare către titlul județean. Formația lui Constantin Andriucă s-a impus, la Rovinari, pe terenul Jiului, în derbiul etapei a 18-a din Liga 4. Alex Dăianu, Costi Marincat și Mădălin Oprea au înscris golurile învingătorilor, în timp ce Robert Goșa a marcat pentru gazde. Vulturii au acum prima șansă la câștigarea campionatului, cu 4 puncte în față, în timp ce echipa lui Ion Lițoiu mai are doar 2 puncte avans față de Internațional Bălești.

AS Triumful Borăscu și AS 7 Noiembrie Costești rămân lideri la Onoare.

Liga 4, Etapa 18

FC Petrolul Țicleni 1 – 1 CS Minerul Motru 2008

CS Petrolul Stoina 3 – 1 CS Parângul Bumbești-Jiu

CS Minerul Mătăsari 1 – 0 CSO Tismana

CS Jiul Rovinari 2016 1 – 3 CS Vulturii Fărcășești

CS Unirea Țînțăreni 4 – 1 CS Petrolul Bustuchin

CSC Negomir 4 – 0 CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești

AS Jupânești 1 – 4 CS Internațional Bălești

Liga 5, Seria 1 – Etapa 15

CS Viitorul Bolboși 0 – 2 AS Unirea Dragotești

AS Viitorul Plopșoru 1 – 1 AS Viitorul Cătunele

CS Dumbrava Calnic 4 – 2 AS Unirea Bolboși

AS Pandurii Padeș 2019 3 – 1 AS Foresta Văgiulești

AS Viitorul Brănești 2 – 2 AS Triumful Borăscu

AS Știința Godinești 4 – 3 CS Vulturii 2 Fărcășești

Liga 5, Seria 2 – Etapa 15

CS Știința Drăguțești a stat

AS Bradul Polovragi 5 – 2 AS Știința Popmond Plopșoru

AS Dinamo Inter Stănești 0 – 1 CSC Dănești

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 6 – 3 AS Gilortul Bengești

AS Scoarța 2 – 1 AS Stejari

AS 7 Noiembrie Costești 2 – 0 AS Prigoria

Cătălin Pasăre