Vrei să sari cu parașuta? Plătești 1450 de lei iar visul tău poate deveni realitate, în acest weekend, la Stănești!

În perioada 18-19 iunie, mai exact sâmbătă și duminică la acest sfârșit de săptămână, la Stănești se organizează un eveniment inedit. Este vorba despre un concurs internațional de parașutism cu aterizare în punct fix, la care vor concura în jur de 30 de parașutiști experimentați. Concurenții sunt din Republica Moldova, Serbia, Bosnia, Ungaria și România.

Cireașa de pe tort o reprezintă însă salturile în tandem, de la 3000 de metri, alături de parașutiști experimentați. Pentru o astfel de experiență inedită, trebuie să scoateți din buzunar 1450 de lei. Veți avea parte de un instructaj la fața locului și de ghidajul unui parașutist care va sari alături de cei care își doresc o astfel de experiență deosebită

La Stănești, potrivit autorității locale, va avea loc și o expoziție statică de tehnică de parașutism.

În locul de desfășurare a manifestării veți putea vedea un muzeu in aer liber dedicat istoriei aerodromului din Stănești. Organizatorii evenimentului sunt Primăria și Consiliul Local Stănești dar și Asociația ,,Aeroclub Vreau să Zbor”. Primarul localității, Constantin Bicheru anunță că pentru participanții din public s-au pregătit momente deosebite. Cu această ocazie, va fi amenajată și o zonă de agrement și alimentație publică, precum și un parc de distracții pentru copii. În seara zilei de sâmbătă, 18 iunie, vor avea loc concerte susținute de IRIS, Warm-up și After party by DJ Set. De asemenea, duminică va fi o seară tradițională, un concert susținut de Ansamblul artistic „Doina Gorjului”.

A.S.