Vioara STRADIVARIUS revine la Hobița!

Violonistul Alexandru Tomescu, cu celebra vioara Stradivarius Elder-Voicu, Obiect de Patrimoniu Național, Categoria Tezaur, a deschis ieri, 25 iunie, la Constanța, la Biserica Romano-Catolică „Sfântul Anton de Padova”, seria de concerte în cadrul Turneului Internațional Stradivarius, denumit „METAMORFOZE”.

Primăria și Consiliul Local Peștișani aduc la Hobița, în data de 9 iulie, cea mai valoroasă vioară, STRADIVARIUS, în cadrul unui recital de excepție susținut de violonistul Alexandru Tomescu. ,,Turneul Internațional Stradivarius 2024, a XVII- a ediție, se desfășoară în perioada 25 iunie – 16 iulie, cu 18 concerte, în zone urbane și rurale, și aduce lucrările lui J.S. Bach, probabil cel mai fantastic talent din întreaga istorie a muzicii, și propune lucrări, care inițial au fost compuse pentru violoncel, dar care vor fi cântate la vioară, într-o transcripție de Werner Icking. Acestea sunt capodopere ce nu trebuie să rămână delimitate doar la sunetul violoncelului, prin urmare, turneul ,,METAMORFOZE” va fi un regal al Viorii”, a transmis Discover Peștișani.

„Atunci când am cântat integrala sonatelor și partitelor pentru vioară solo, de Bach, în urmă cu 11 ani, am simțit ceva special la capătul maratonului muzical, de peste 2 ore și jumătate, parcă eram deja într-o altă dimensiune, în altă stare a spiritului și credeam cu tărie că dacă Bach ar fi scris nu 6, ci 12 sau 24 de sonate și partite, le-aș fi putut cânta pe toate, fără întrerupere și fără ca eu sau publicul să ne simțim obosiți. Este ceva, o curgere, o energie pe care o simt de fiecare dată când cânt Bach în biserici sau catedrale. Celebrul violoncelist Pablo Casals a descoperit întâmplător aceste șase suite pentru violoncel, în perioada interbelică, ca apoi să realizeze prima înregistrare audio, rămânând până astăzi un reper muzical. Bach face adevărate minuni în a crea senzația de polifonie, de numeroase voci care coexistă. Performanța sa este cu atât mai remarcabilă, cu cât violoncelul era în epoca sa un instrument prin definiție monodic, limitat la o singură voce. Metamorfoza sunetului violoncelului în cea a viorii este miracolul acestei transcripții semnate de Werner Icking. Nu încetez să mă bucur în fiecare zi de bogăția muzicală și noutatea violonistică ce mi-au fost oferite de aceste șase suite pentru violoncel. Sunt convins că le voi cânta mulți ani de acum înainte, pentru că muzica lui Bach este o muzică ce te însoțește mereu și mereu, urmându-și în interiorul tău metamorfoza către perfecțiune. Vă invit, așadar să vă lăsați purtați de această curgere infinită a muzicii lui Bach, în cele mai frumoase locuri și locații din România”, a declarat violonistul Alexandru Tomescu.

,,Publicul iubitor de muzică, experimentat sau mai puțin inițiat, este așteptat la concertele Turneului Internațional Stradivarius, în perioada 25 iunie-16 iulie 2024, care vor avea loc în catedrale Romano-Catolice, Greco-Catolice, Lutherane și Reformate sau spații inedite, atât în localități urbane dar și rurale din România, cu două concerte în București, iar durata unui concert este de 75 minute. Locurile prin care trece în acest an turneul sunt: Constanța, Biserica „Sfântul Anton de Padova”, 25 iunie, ora 19:30/ Focșani, „Muzeul Vrancei”, 27 iunie, ora 19:30/ Ghimeș-Făget /Bacău, Biserica Romano-Catolică, 28 iunie, ora 19:30/ Mihăileni-Botoșani, Căminul Cultural, 29 iunie, ora 13:00/ Siret-Suceava, Biserica Romano-Catolică „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, 29 iunie, ora 19:30/Piatra-Neamț, Biserica Romano-Catolică „Sfântul Iosif Muncitorul”, 30 iunie, ora 19:30/ Cluj-Napoca, Biserica Romano-Catolică „Sfântul Mihail”, 2 iulie, ora 19:30/Oradea, Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae”, 3 iulie, ora 19:30/ Arad, Biserica Romano-Catolică „Sfântul Anton de Padova”, 4 iulie, ora 19:30/Sebeș-Alba, Catedrala Lutherană Reformată, 5 iulie, ora 19:30/Mediaș, Catedrala Evanghelică „Sfânta Margareta”, 6 iulie, ora 19:30/ Sibiu, Catedrala Evanghelică „Sfânta Maria”, 7 iulie, ora 19:30/Hobița-Gorj, Casa Memorială „Constantin Brâncuși”, 9 iulie, ora 20:00/Câmpulung Muscel-Argeș, Biserica Romano-Catolică „Sfântul Iacob”, 10 iulie, ora 19:30/ Brașov, Biserica Neagră, 11 iulie, ora 19:00/ Cabana Craiman/Bușteni, 13 iulie, ora 11:00/București, Catedrala „Sfântul Iosif”, 15 iulie, ora 20:00 și Manăstirea Stavropoleos, 16 iulie, ora 19:30. Este pentru al 17-lea an în care violonistul Alexandru Tomescu pleacă împreună cu vioara Stradivarius într-o călătorie prin locuri și locații din România, urban și rural, pentru a oferi un nou regal muzical: anul acesta este dedicat celor șase suite pentru violoncel de Johann Sebastian Bach, într-o transcripție pentru vioară de Werner Icking, prezentate într-un spectacol de light design, special conceput de regizorul Sergiu Ardelean, pentru a scoate la iveală cât de puternică și magnifică este fiecare lucrare.

Vioara Stradivarius Elder-Voicu este un instrument ce îşi împlinește complet misiunea, a și dat numele turneului, dar aduce oamenii împreună în gloria muzicii. Violonistul Alexandru Tomescu este recunoscut ca fiind un susținător al cauzelor de responsabilizare socială, iar în acest an își pune vocația în sprijinul educației tinerilor muzicieni, dedicând turneul colectării de fonduri pentru organizarea de cursuri de măiestrie artistică vioară și chitară clasică și încurajează pe oricine dorește să facă donații. Intrarea la recitalul de la Hobița va fi liberă în limita locurilor disponibile”, au mai comunicat autoritățile locale și Discover Peștișani.

M.C.H.