Vintilescu vede un duel echilibrat la Motru

CSM Târgu Jiu merge în weekend la Motru pentru confruntarea cu Minerul. Antrenorul secund al vizitatorilor, Sorin Vintilescu, anticipează o partidă aspră în municipiu, dar face apel la sportivitate înainte de acest joc. Fostul atacant recunoaște că va fi un duel mai dificil, dar este încrezător că liderul campionatului își va continua parcursul perfect. Până acum, formația lui Mario Găman are numai succese în Liga 4. ,,E un joc mai echilibrat decât altele pe care le-am disputat până acum, dar noi mergem cu aceleași gânduri, și anume să ne respectăm principiile de joc și să ne impunem jocul, fiindcă, indiferent de adversarul întâlnit și de terenul pe care am jucat, noi am încercat să practicăm același joc bazat pe posesie, pe principii ofensive. Vrem să înscriem cât mai multe goluri. Sunt binecunoscute duelurile între Minerul Motru și Pandurii Târgu Jiu, am avut și eu privilegiul să evoluez în destule, dar orgoliile au rămas de cele mai multe ori la marginea terenului, iar acolo în iarbă jucătorii s-au respectat unii pe ceilalți și mă aștept și de data aceasta la același lucru. Sunt convins că miza jocului nu va genera un meci lipsit de sportivitate. Băieții sunt valizi și nerăbdători să vină ziua jocului. Sunt sigur că vom câștiga cele trei puncte”, a spus Vintilescu.

Golgheterul Bebeto Lupuleț a împlinit 25 de ani în această săptămână. Firesc, vrea să-și facă singur un cadou pe teren, acolo unde el și coechipierii trebuie să obțină un nou succes. Atacantul gorjean este convins că punctele vor veni la Târgu Jiu și speră să marcheze și în weekend. ,,Bineînțeles că va fi un cadou frumos, dar sincer să vă spun nu am nicio emoție că ne vom întoarce cu cele trei puncte de acolo. Trebuie să ne facem viața ușoară, să marcăm repede și chiar nu am niciun dubiu că vom câștiga la Motru. Nu există o presiune suplimentară pe mine. Sunt atacant, trebuie să dau goluri și să-mi fac treaba. Sper să marchez și cu Motru și să luăm cele trei puncte”, a spus Bebeto la conferința de presă. Meciul se dispută sâmbătă, 23 noiembrie, de la ora 12.00 pe Stadionul ,,Minerul”.

Cătălin Pasăre