Viitorul termină anul în play-off

Viitorul Târgu Jiu și-a încununat prestațiile bune din a doua parte a acestui an cu încă o victorie. Trupa lui Călin Cojocaru a câștigat în deplasarea de la Alexandria, în ultimul meci oficial din 2023. Un singur gol a făcut diferența în partida din Teleorman. Reușita i-a aparținut gorjeanului Albert Voinea. Atacantul a punctat în minutul 59. Fostul pandur Gabriel Dodoi marcase la jumătatea primei reprize, însă golul oaspeților a fost anulat pe motiv de offside. A fost al cincilea succes al alb-albaștrilor în 15 etape, timp în care aceștia au mai contabilizat opt rezultate de egalitate și două înfrângeri. Viitorul ocupă locul 6, dar va avea o misiune extrem de dificilă în 2024 pentru a-și menține poziția. Formația din Târgu Jiu are alte patru echipe la doar un punct în spate, iar Slatina, care ocupă poziția a 13-a, este la doar o victorie de trupa gorjeană.

Viitorul Târgu Jiu: Lupescu – Croitoru , Mrsulja (cpt.), Savu, Core – Tiihonen (77′ Gîrbiță), Acolatse – Popa (86′ Andreaș), Nikpalj (86′ Moisie), Voinea (73′ Brînzan) – Aziz. Rezerve neutilizate: Geantă – Pîrcălabu, Cojocaru, Geană, Vulpe. Antrenor: Călin Cojocaru.

,,În perioada de pregătire, împreună cu staff-ul tehnic și staff-ul administrativ, am muncit să creăm un lot de jucători puternici cu atitudine și, în același timp, să aibă și calitate. Ne-am pregătit bine și, cum am spus la începutul campionatului, vrem să ne luptam pentru fiecare minge, pentru fiecare punct. Mă bucur că am reușit acest lucru și îi felicit pe jucători pentru modul cum s-au pregătit și pentru dăruirea de care au dat dovadă la fiecare antrenament și meci. Consider că suntem o echipă, și în teren, și în afara terenului. Ei merită toate felicitările, dar trebuie să rămânem modești, să muncim mai mult în anul ce urmează, fiindcă ne așteaptă un meci dificil în prima etapă. Le mulțumesc băieților pentru ceea ce au realizat, le mulțumesc celor din staff-ul tehnic și administrativ, domnului președinte Călin Vladimirescu, care a fost mereu lângă noi și, bineînțeles, domnului Nicu Sarcină, omul care sprijină și susține acest club. De asemenea, le mulțumesc oamenilor care ne susțin și au venit la stadion. Îmi pare rău că în ultima perioadă nu am putut juca la Târgu –Jiu, acest lucru nu a depins de club, dar sperăm să revenim acasă la anul”, a declarat antrenorul Călin Cojocaru, pentru Cotidianul “Gorjeanul”. În 2024, gorjenii au un program infernal. În cele patru runde decisive pentru calificarea în faza superioară vor întâlni adversari bine cotați. Este vorba despre Şelimbăr (acasă), Steaua (deplasare), Slatina (acasă) și Gloria Buzău (deplasare).

Cătălin Pasăre