Viitorul, șifonată după meciul de la Ghiroda. Un jucător a ajuns la spital

Viitorul Târgu Jiu nu a reușit prima victorie din liga secundă nici în etapa a patra a campionatului. Echipa antrenată de Călin Cojocaru a remizat la CSC Dumbrăvița, scor 1-1, după o partidă presărată de evenimente. Meciul a avut loc la Ghiroda și a consemnat al treilea rezultat de egalitate al gorjenilor în patru runde. Gazdele au deschis scorul imediat după primul fluier, prin Costel Zurbagiu, care a marcat cu capul. Alb-albaștrii au alergat după egalare și au controlat prima repriză. După câteva oportunități irosite, Denis Brânzan a transformat un penalti în minutul 33 și a restabilit egalitatea. Davide Jozic și-a spart capul în debutul confruntării, dar apărătorul croat a rezistat până la pauză în distribuția lui Cojocaru. Fundașul Viitorului a fost transportat apoi la spital. Partea secundă a meciului a oferit, pe fondul unei temperaturi sufocante, mai puțin fotbal. Ca și în alte meciuri, gorjenii au fost apatici și au invitat presiunea în jumătatea lor, dar nu au mai încasat. ,,Încasator” a fost Martinov, care potrivit gazdelor a primit un ,,scuipat” de la Tiihonen în minutele de final. Viitorul va încerca să obțină primul succes acasă, în runda a cincea, când primește vizita echipei din Miercurea Ciuc.

CSC Dumbrăvița – Viitorul Târgu Jiu: 1-1 (1-1)

Dumbrăvița: Trifon – Tismonar (I. Tănase 46′), Țieranu, Zurbagiu (cpt.), Ghinescu (Gladun 46′) – Cibi (Amariei 46′), Salhi – Paulevici, Zaluschi (Martinov 70′), Andr. Toroc – Plokhotnyuk (Nortey 77′). Rezerve neutilizate: P. Toroc – Ristin, Mercioiu, Andr. Olaru.

Viitorul: Rob. Geantă – Mrsulja, Dav. Savu, Ed. Croitoru, Godja – Brînzan (cpt.)(Moisie 70′), Acolatse (Nic. Geană 90′) – Jozic (Tiihonen 46′), Vulpe, Dr. Popa (Andreaș 90′) – Gîrbiță (Buțurcă 81′). Rezerve neutilizate: Lupescu – Dănescu, Pîrcălabu, Core.

Cojocaru: ,,Mă deranjează ratările”

Antrenorul Viitorului, Călin Cojocaru, nu este împăcat cu oportunitățile irosite, meci de meci, de echipa sa. Doar în partida cu Ceahlăul, gorjenii nu au avut ocazii clare, în rest timișoreanul crede că lipsa de eficiență este responsabilă pentru zestrea precară obținută în startul campionatului. ,,Un meci frumos. Urât pentru noi. Primul minut, execrabil! O fază fixă, dormim, și începem practic meciul de 1-0. După primul minut, consider că am pus stăpânire pe joc. Prima repriză, am dominat-o clar. Ne-am creat cel puțin patru-cinci ocazii. Am ratat vreo două-trei din 6-10 metri. Una de pe 11 metri nu am reușit să o băgăm în poartă. Mă deranjează ratările, dar nu poți să începi jocul de la 1-0! În repriza a doua, au venit ei peste noi cu multe faze fixe, lovituri libere, toate mingile aruncate în careu. Acolo sunt ei mai periculoși. Noi nu am reușit să ne creem ocazii repriza a doua și consider, per ansamblu, un rezultat echitabil. Dar ocaziile mai clare le-am avut noi. A fost cald, dar nu vreau să caut scuze, pentru că noi românii suntem campioni la scuze”, a declarat Cojocaru.

Timișoreanul a vorbit pentru presa din Banat și despre alte două momente: accidentarea lui Jozic și gestul reprobabil al lui Tiihonen. ,,La fotbal se întâmplă multe lucruri. Dacă l-a scuipat îmi cer eu scuze. La fotbal se înjură, se scuipă. Ăsta e fotbalul. E un sport mai dur, mai de bărbați. Se întâmplă. După s-au pupat. E un lucru normal. Din păcate, Jozic are o plagă foarte mare. E tăiat la cap după un duel. Nu știu, nu am văzut bine, nu vreau să mă pronunț, dar o dată ce are o plagă așa mare, nici cartonaș galben… Așa a considerat arbitrul (n.r. – Sorin Vădana), nu vreau să vorbesc mai multe. E clar că a jucat sub o stare de amețeală în prima repriză, de aia l-am și scos. El e un jucător puternic și și-a dorit să rămână pe teren. L-am întrebat dacă vrea, a zis că merge. Dar cu trecerea timpul s-a văzut că i se înmoaie picioarele”, a mai spus antrenorul.

Cătălin Pasăre