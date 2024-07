Viitorul și-a anulat cantonamentul din Serbia

Viitorul Târgu Jiu nu se va mai pregăti peste hotare. Trupa antrenată de Călin Cojocaru și-a anulat cantonamentul în Serbia, iar motivul este unul interesant pentru un club profesionist: are mulți jucători care susțin BAC-ul în această vară. ,,Nu mai mergem în Serbia, din cauza faptului că în această perioadă avem șase jucători care susțin probele de Bacalaureat. Ne vom pregăti pe plan local și vom avea mai multe amicale”, a confirmat Călin Cojocaru, pentru Liga2.ro. Stagiul de pregătire era programat pentru perioada 5-14 iulie. Staff-ul Viitorului are probleme serioase în a configura un lot pentru campionatul următor. Ultimul care a părăsit corabia a fost chiar Denis Brînzan, unul dintre căpitanii echipei în sezonul 2023-2024. Golgheterul Alex Gîrbiță a plecat primul de la Târgu Jiu în această vară, și a ajuns la Corvinul.

A fost urmat de David Savu, prezentat de CSM Slatina și Albert Voinea, ajuns la CSM Unirea Alba Iulia. Arian Mrsulja, Davide Jozic, Robert Geantă, Ramzi Toure Idrissou, Charles Acolatse, Emanuel Nikpalj, Onni Tiihonen, Patrick Andreaș, Aziz Njifakue și Dragoș Popa nu s-au mai prezentat nici ei la reunirea echipei.

Viitorul are, momentan, stabilite doar amicalele cu FCU Craiova (17 iulie) și CSO Turceni (20 iulie). Echipa de eșalon secund a învins Jiul Rovinari în singurul test al verii disputat până acum. Partida de pe Stadionul ,,Tineretului” s-a încheiat 0-4.

Cătălin Pasăre