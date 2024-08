Viitorul s-a calificat în Turul 3 al Cupei României. Gilortul, eliminată în prelungiri

O singură echipă din Gorj merge mai departe în Cupa României, la fotbal. Viitorul Târgu Jiu a trecut cu mari emoții de Jiul, la Petroșani. A fost 2-2 în 120 de minute. Împrumutat la gazde chiar de la Viitorul, Vlad Buțurcă a deschis scorul în minutul 76 pentru formația hunedoreană. Eroul vizitatorilor a fost Mohamed Camara. Mijlocașul francez a egalat situația în minutul doi al prelungirilor, apoi a transformat un penalty în prima repriză adițională (93). Golul partidei a fost marcat de Andrei June în minutul 110.

Totuși, la loviturile de departajare, gorjenii au fost mai inspirați. Camara, Geană, Bîrzu și Lupulescu au înscris pentru alb-albaștri, care s-au impus cu 4-2.

Viitorul în meciul cu Jiul: Păun – Croitoru, Dumbrăvean, Bîrzu, Cojocaru (54′ Sturzu) – Daši’ (54′ Geană), Pefoura (’55 Mohamed Camara) – James(54′ Vulpe), Moisie (C), Gașpar (110′ Lupulescu) – Andreaș (65′ Cîniparu).

Gilortul Târgu Cărbunești a părăsit Cupa României după o partidă dramatică. Trupa gorjeană a fost eliminată de SCM Râmnicu-Vâlcea, după prelungiri. A fost 3-3 în timpul regulamentar. Bogdan Rusu a reușit un hat-trick pentru vizitatori (6’, 24’, 68’-penalty), dar golul lui Patrik Rădulescu din minutul patru al prelungirilor a făcut ca echipele să joace două reprize adiționale. Denis Bucur (41’) și un autogol al lui Radu Georgescu (45’+2, autogol) stabiliseră egalitate la pauză. În cele 30 de minute suplimentare, vâlcenii au fost mai inspirați. Vlad Ionescu (99’) și Marius Neicu (109’) au marcat pentru oaspeți, în timp ce doar Alex Avrămescu (110’-penalty) a mai punctat pentru Gilortul.

Gilortul: Iuțalîm – Marica, Gheorghe, Mitrache, Lazăr (67’ Brujan) – Oprișa (61’ Vespe), Avrămescu (cpt) – Săulescu (67’ Viespe), Roncea (67’ Rădulescu), Bucur (83’ Dănăricu) – Gîlcescu. Rezervă neutilizată: Spînu. Antrenor: Alex Stoica.

Meciuri Turul 2 Cupa României, ediția 2024-2025:

ACS Şomuz Fălticeni – CSM Bucovina Rădăuţi 2-2, 2-2, 4-5 la lovituri de departajare

CSM Paşcani – AS FC Rapid Brodoc 2-1

CS Voinţa Cudalbi – CS Sporting Lieşti 1-2

CS Aerostar Bacău – ACS FC Bacău 1-3

AFC Odorheiu Secuiesc – CSM Focşani 0-1

CSM Râmnicu Sărat – AFC Metalul Buzău 1-1, 1-3 după prelungiri

CS Viitorul Ianca – AFC Dacia Unirea Brăila 1-2

ACS Kids Tâmpa Braşov – ACS Olimpic Cetate Râşnov 2-1

ASC Olimpic Zărneşti – AFC Câmpulung Muscel 2-2, 2-3 după prelungiri

ACS Aro Muscelul Câmpulung Muscel – AS FC Pucioasa 3-0

CSO Plopeni – CS Blejoi 0-2

CSL Ştefăneştii de Jos – CS Tunari 1-5

CS Dinamo Bucureşti – CS Afumaţi 2-4

SC Popeşti Leordeni – AFC Progresul Spartac 2-1

ACS Recolta Gheorghe Doja – AS FC Agricola Borcea 2-2, 2-2, 4-5 la lovituri de departajare

SCM Dunărea Giurgiu – CSM Cetatea Turnu Măgurele 4-1

CSM Olimpia Satu Mare – SCM Zalău 0-4

CS Minaur Baia Mare – CSM Sighetu Marmaţiei 3-2

CS Gloria Bistriţa Năsăud – FC Unirea Dej 1-0

ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj – CS Sănătatea Servicii Publice 1-4

ACSC Crişul Sântandrei – FC Bihor Oradea 1-2

ACS ACB – CS Gloria Lunca Teuz Cermei 0-3

ACS Progresul Pecica – SSU Politehnica Timișoara 3-3, 3-3, 3-5 la lovituri de departajare

CSC Peciu Nou – CSC Dumbrăviţa 1-2

AFC Voinţa Lupac – CSC Ghiroda şi Giarmata Vii 0-2

CSM Avântul Reghin – CS Unirea Ungheni 0-1

CS Metalurgistul Cugir – CS Universitar din Alba Iulia 1-3

CSM Unirea Alba Iulia – CSM Deva 15-0

CSM Jiul Petroşani – ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 1-1, 2-2, 2-4 la lovituri de departajare

CS Gilortul Târgu Cărbuneşti – SCM Râmnicu Vâlcea 3-3, 4-5 după prelungiri

ACS Lupii Profa – ACS Viitorul Dăeşti 4-2

CSO Petrolul Potcoava – ACSO Filiaşi 3-1

ACS Vediţa Coloneşti – CSM Alexandria 1-4

CS Gloria Băneasa – AFC Dunărea Călăraşi, 8 august, ora 17:30

Turul 3 este programat să aibă loc în data de 14 august 2024.

Cătălin Pasăre