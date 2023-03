Viitorul, învinsă la primul joc din play-out

Viitorul Târgu Jiu a plecat fără puncte de sub Tâmpa. Trupa lui Călin Cojocaru a cedat confruntarea disputată la FC Brașov, deși a fost echipa care a deschis scorul. Gorjenii au punctat prin Claudiu Dragu (’24), dar ,,stegarii” au egalat exact înainte de pauză. Milcho Angelov a transformat un penalty pe care tot el l-a obținut, după un duel cu Acolatse. Antrenorul gorjenilor a declarat că reușita i-a demoralizat total pe jucătorii săi.,,Am făcut o primă repriză foarte bună. Nu am dat spații adversarului să-și creeze ocazii și am și reușit să marcăm. A picat foarte prost pe noi acel penalty din finalul primei reprize, care ne-a demoralizat și chiar nu înțeleg de ce. Etapa trecută, la Miercurea Ciuc, am fost egalați în minutul 80 și am avut puterea să revenim și să câștigăm meciul. Nu știu de ce ne-a doborât faza penalty-ului”, a precizat tehnicianul. Adi Chică-Roșă i-a executat pe vizitatori în partea secundă. Atacantul galben-negrilor a marcat două goluri în interval de două minute (’62, ’64) și a stabilit soarta punctelor. ,,În repriza secundă am început bine și am avut o ocazie imensă de a înscrie. Apoi am primit foarte ușor cele două goluri. Chică-Roșă, în duel cu doi fundași centrali ai mei, a reușit foarte ușor să treacă de ei și să înscrie, iar la golul trei a dat de lângă fundașul central, a atacat scurtul, iar noi am dormit! După aceea am jucat haotic”, a mai spus Cojocaru. În aceeași grupă, Concordia Chiajna a bătut la Ripensia Timișoara cu 2-1, iar Dumbrăvița s-a impus cu 2-0 pe terenul Unirii Constanța. Progresul Spartac a stat. Următorul meci pentru formația gorjeană are loc pe teren propriu, cu Unirea Constanța. Partida se joacă pe 1 aprilie.

FC Brașov – Viitorul Târgu Jiu: 3-1 (1-1)

FC Brașov: Ștefan Dobre – Diallo, Fustar, Tudor Oltean, Sorsa (’67 Lascu) – Vasile Constantin (’46 Adrian Chică-Roșă), Rareș Lazăr, Diogo Izata (’80 Tudor Șaim), Dumbravă – Lambrinoc (’46 Spătaru), Angelov (’80 Mitrov). Antrenor: Dan Alexa.

Viitorul Târgu Jiu: Răzvan Udrea – Răzvan Vulpe, Valeryi Stepanenko (’70 Alexandru Băican), Radu Rogac, Adrian Godja – Alin Țegle, Denis Brînzan, Charles Acolatse (’70 Philippe Nsiah), Alexandru Dulca (’58 Florin Răsdan) – Gabriel Dodoi (’89 Alexandru Gîrbiță), Claudiu Dragu. Antrenor: Călin Cojocaru.

Cătălin Pasăre