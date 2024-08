Viitorul a remizat la Oradea. Cojocaru, eliminat: “I-am prins de câteva ori pe contre”

Viitorul Târgu Jiu a început sezonul 2024-2025 din liga secundă cu un rezultat de egalitate. Gorjenii au remizat la Oradea, pe terenul echipei FC Bihor, într-un meci fără goluri, în care oaspeții au avut ocaziile mai mari. Amfitrionii porneau favoriți clari în opinia specialiștilor, în ciuda statutului de nou-promovată a echipei conduse de Gustavo Aragolaza. Cu toate acestea, orădenii nu au reușit să-și facă jocul, izbutind doar o posesie prelungită, neîncununată cu situații mari de a marca. Fostul pandur Ioan Hora, revenit pe plaiurile natale, a avut cea mai mare oportunitate a gazdelor, dar mingea sa, expediată după o lovitută liberă, a fost deviată de Lupescu în transversală (‘13). Viitorul a dat replica prin Patrick Andreaș, care, scăpat pe contraatac, l-a testat pe Accinelli printr-un șut din careu. Portarul argentinian a avut o intervenție foarte bună și la devierea lui Gavric, din finalul reprizei, iar tabela a rămas nemodificată. Partea a doua a continuat cu aceeași dominare sterilă a bihorenilor, care puteau exercita o presiune mai mare în ultimele 20 de minute dacă Moisie nu era “iertat” de o eliminare. Nu la fel s-a întâmplat cu antrenorul Călin Cojocaru, care a protestat tocmai pentru a “acoperi” faultul lui Moisie și a fost trimis în tribune după două galbene. A părut un exces de zel din partea centralului, dar timișoreanul a văzut restul partidei de la “înălțime”, unde va sta și etapa viitoare. Cele două formații au mai avut ocazii doar după faze fixe, dar meciul s-a încheiat fără gol.

Pentru Viitorul urmează duelul din Cupa României cu Jiul Petroșani. Partida din “Vale” se joacă miercuri, 7 august, de la ora 17.30.

FC Bihor Oradea: Accinelli – C. Jurj (Seb. Cucu 81′), Băican, Giafer, Ban – Farcaș, I. Filip – Stahl (Gunie 63′), Andr. Moga (Cherman 89′), Gitye (Curescu 81′) – Hora (cpt.)(Sg. Jurj 63′). Rezerve neutilizate: Bob – Ioviță, Gîdea, Tincău. Director tehnic: Gustavo Aragolaza

Viitorul Pandurii Târgu Jiu: Lupescu (cpt.) – Sturzu, Gavric, Dumbrăvean, Godja – Moisie (Dasic 77′), M. Camara – Lupulescu (Ed. Croitoru 87′), Perez-Duah, Vulpe – Andreaș (Cîniparu 77′) Rezerve neutilizate: Aur. Păun – R. Cojocaru, Bîrzu, Nic. Geană, Zacharie, Gașpar. Antrenor: Călin Cojocaru.

Antrenorii au văzut partea bună

Ambii tehnicieni au fost, în mare, mulțumiți după joc. Oful principalului argentinian a fost lipsa golurilor, în schimb omologul său a apreciat că jucătorii au respectat indicațiile tactice.

„Cred că am făcut un meci bun, doar în prima repriză am pierdut puţin jocul de sub control. Ne-a lipsit golul şi ultima pasă. Îmi pare rău că nu am câştigat primul meci, dar băieţii au depus un efort considerabil, chiar şi clubul s-a organizat bine să avem toate condiţiile la primul meci. Singura supărare a mea este că nu am reuşit să dăm gol. Mi-aş fi dorit să facem cadou o victorie publicului nostru, dar acum avem obligaţia de a face un meci bun în deplasare în etapa viitoare”, a declarat directorul tehnic al echipei orădene, Gustavo Aragolaza.

„Am întâlnit o echipă bună, cu jucători cu experienţă. Ştiam că dacă stăm foarte bine în teren şi avem o agresivitate bună şi nu îi lăsăm să îşi creeze ocazii, nu o să avem probleme, lucru care s-a şi întâmplat, chiar dacă nu am avut aşa o posesie. Nici nu îmi doream lucrul acesta. Cred că i-am prins de câteva ori pe contre şi consider că ocazia meciului am avut-o noi”, a precizat Călin Cojocaru.

În campionat, Viitorul va juca la Severin. În etapa a doua va primi vizita formației din Miercurea Ciuc.

Cătălin Pasăre