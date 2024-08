Viitorul a pierdut din nou. Cojocaru: ,,E nemeritat, dar așa e în fotbal”

Viitorul Târgu Jiu merge din eșec în eșec. Formația gorjeană a fost învinsă din nou în liga secundă, de data aceasta de Concordia Chiajna, scor 0-2. Meciul disputat la Severin a contat pentru etapa a patra din campionat. Ilfovenii s-au impus pe final de joc. Andrei Marc a deschis scorul în minutul 87, după o serie de erori ale defensivei gazdă. Pe contraatac, Adi Petre a dublat avantajul Chiajnei în al treilea minut al prelungirilor. A fost a treia înfrângere la rând pentru Viitorul, care, cu golaveraj, 2-9, este în subsolul clasamentului, cu un singur punct acumulat. Antrenorul Călin Cojocaru a declarat că eșecul a fost nemeritat, iar jucătorii săi și-au arătat din plin lipsa de experiență. În opinia timișoreanului au fost prea multe ratări, dar și o greșeală defensivă pentru care fotbaliștii vor plăti.

,,Chiar dacă am jucat joi și am avut doar două zile de pauză, consider că am controlat meciul, atât din punct de vedere al jocului, cât și din punct de vedere al ocaziilor. Consider că am avut un 11 metri clar în prima repriză, pe lângă ocaziile pe care ni le-am creat și le-am ratat cu ușurință. Aici se vede lipsa de experiență a jucătorilor mei, o echipă cu media de vârstă de 21 de ani. Când ajungi la Liga 2 și ai asemenea ocazii, cum am avut noi astăzi, 4-5 ocazii, n-ai voie să nu marchezi, fiindcă adversarul te taxează. Un adversar cu experiență care, din punctul meu de vedere, astăzi nu a arătat nimic, dar tabela vorbește pentru ei. Au luat cele 3 puncte, același lucru vreau să vorbească și pentru noi, chiar dacă nu jucam bine, eram fericiți cu punctele. Astăzi, consider că am controlat jocul, am avut ocazii… Înainte de faza lor fixă, am avut noi o ocazie monumentală a lui Vulpe, care, în loc să scoată mingea pe 11 metri, a șutat el slab pe poartă. E nemeritat, dar așa e în fotbal. Am adus jucători nepregătiți, echipa nu este echipă în adevăratul sens al cuvântului, relațiile de joc lipsesc, dar, de la meci la meci, am fost mai buni. Am făcut o eroare de marcaj, pe care nu ai voie să o faci, alergi 80 de minute să câștigi, și la o fază statică dormim pe noi. Nu avem voie să facem lucrul acesta și le-am explicat în vestiar: cel care a pierdut marcajul va fi amendat. Jocul este în creștere, dar nu mă entuziasmează acest lucru. Sunt fericit doar dacă acumulăm puncte. Luăm goluri foarte ușor din punctul meu de vedere. O echipă nouă are nevoie de rezultate pentru a prinde curaj și încredere”, a comentat principalul gorjenilor după partidă.

În schimb, antrenorul Chiajnei, Ilie Poenaru, a văzut cu totul alt film.

,,Felicit jucătorii pentru atitudine, joc și cele trei puncte. Sunt meritate, pentru că am dominat clar. Cam așa trebuie să arătăm. Sper să fie o descătușare și din acest moment să începem să avem rezultatele așteptate. Trebuia să avem răbdare, am vrut să avem posesia cât mai mult și să ducem adversarul într-o stare de oboseală, după care să forțăm și să concretizăm. Este important că am reușit, și cei de pe bancă au făcut diferență. Fără muncă, sacrificiu și atitudine nu poți să câștigi meciuri la Liga 2”, a spus Poenaru.

Pentru Viitorul urmează o deplasare la CS Mioveni.

VIITORUL PANDURII – CONCORDIA CHIAJNA 0-2

Viitorul Pandurii: Lupescu – Croitoru, Camara (Perfura 60′), Dumbrăvean (cpt.), Gavric, Sturzu, Moisie (Gaspar 90′), Perez, Gako, P. Andreas (Cîniparu 54′), Amsihohu (Vulpe 54′). Rezerve: Păun – Burcea, Dasic, C. Răducanu, D. Bîrzu. Antrenor: Călin Cojocaru.

Concordia Chiajna: Vâlceanu (cpt.) – Iancu, Dima (A. Marc 40′), Mboumbouni, M. Dobrescu, R. Lazăr, I. Roșu (M. Neicuțescu 58′), R. Ion, Petcu (Ad. Petre 73′), Ghimfuș, A. Bălan. Rezerve: Șt. Fara – D. Alexe, Fl. Dumbravă, A. Burcea, D. Spătaru, D. Mocanu. Antrenor: Ilie Poenaru.

Cătălin Pasăre