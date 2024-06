VIDEO: Turiștii, bucuroși că s-a redeschis Transalpina!

Prima zi din iunie a adus primele sute de turiști pe cea mai înaltă șosea din țară după ce a fost redeschisă circulația pe tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului.

Sâmbătă dimineața a fost dată la o parte bariera de beton care nu permitea mașinilor să treacă mai departe, acum turiștii având acces liber pe munte. Și nu au fost puțini cei care au ținut să se bucure de prima zi în care au putut să circule pe tot traseul de pe cea mai înaltă șosea din țară. „Din Mureș am venit și vă spun că așa senzații nu am mai trăit. Am venit pe aici pentru că vrem să ajungem la Orșova, pe Clisură, iar aici am căutat adrenalină și am găsit suficientă. Prima dată când am văzut restricțiile de 30km/h am crezut că e vreo glumă, dar chiar sunt bine venite aceste limitări. E ceva de vis, am făcut și clipuri pe care să le punem pe rețelele de socializare, avem o grămadă de amintiri acum”, a spus unul dintre turiști.

„Din Țara Oașului am venit, am făcut câteva sute de kilometri, dar s-a meritat. Am plecat de dimineață de acasă și nu ne așteptam să fie atât de frumos. Știam că avem o țară atât de frumoasă, dar ce am întâlnit aici e spectaculos, ne depășește așteptările. Încă e zăpadă pe creste, am luat și un binoclu ca să putem vedea în depărtare și nu ne mai vine să ne mișcăm de aici”, a spus un alt turist. Transalpina e preferată și de motocicliști, care, de sâmbătă încoace, circulă fără întrerupere. Sunt cu sutele în fiecare zi și toți se bucură de peisajele de pe cea mai înaltă șosea din țară, fie că sunt români sau străini. „Sunt niște peisaje incredibile și un drum foarte bun pentru noi. Transalpina îți oferă tot ceea ce dorești atunci când ești pe două roți. Nu am ajuns niciodată cu mașina pe aici, dar pe două roți am mai fost și acum de abia am așteptat să se redeschidă pentru a reveni în aceste locuri minunate”, a spus un tânăr din Hunedoara.

Mulți dintre cei care tranzitează zona fac un popas la Punctul Gastronomic Local Stâna Ștefanu, pe care băcița Mărioara Băbu l-a amenajat în timp record anul acesta pentru a putea să îl deschidă pe 1 iunie. Turiștii au plecat cu mâncare și la pachet, sperând ca aceasta să își păstreze savoarea până vor ajunge acasă. „Suntem singurul punct gastronomic local de pe tot traseul, aici pregătim totul cu produse de la munte, bio așa cum le spunem toți. Mai bio ca aici nu cred că există. Aici tăiem oile, aici facem tocanul, aici facem mămăliga și bulzul care a ajuns acum cunoscut în toată țara și nu numai că să știți că la noi aici pe Transalpina trec foarte mulți turiști străini. Tuturor le place mămăliga, mămăliga făcută la ceaun și sunt surprinși când văd cum se face, sunt grămadă pe ceaun să vadă cum se mestecă”, a povestit băcița. Pentru cei care vor să tranziteze Transalpina de acum încolo e bine să țină cont de limitele de tonaj de 3,5 tone și de restricțiile de viteză, de 30km/h, precum și de faptul că între orele 18.00 și 08.00 șoseaua este închisă, nefiind permisă circulația în timpul nopții din cauza posibilelor pericole cu care șoferii s-ar putea confrunta într-o zonă de mare altitudine.

Gelu Ionescu