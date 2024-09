VIDEO: Și-a înjunghiat soția din gelozie

Un bărbat de 49 de ani, din orașul Turceni, a fost reținut pentru tentativă de omor. Orbit de gelozie și amețit de alcool, bărbatul și-a înjunghiat soția și a fugit. Rănile suferite i-au pus femeii viața în pericol, aceasta fiind supusă de urgență unei intervenții chirurgicale. Agresorul a fost prins abia după două zile.

Conflictul dintre soți a avut loc în seara zilei de 22 septembrie, în satul Strâmba-Jiu. „În seara zilei de 22.09.2024, în jurul orelor 20:00, aflându-se la domiciliul său situat pe raza satului Strâmba-Jiu, din oraşul Turceni, pe fondul consumului de alcool, fiind animat de sentimente de gelozie, inculpatul L.D.F. a exercitat acte de agresiune fizică asupra soţiei sale L.I.R., aplicându-i o lovitură cu un cuţit în regiunea lombară stângă, producându-i leziuni care au necesitat circa 25-30 de zile de îngrijiri medicale şi care au pus în primejdie viaţa victimei”, a anunțat Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

A vrut să o ucidă!

Leziunile au pus în primejdie viaţa femeii de 45 de ani, care a fost dusă de urgență în sala de operație. Rana a avut o profunzime de 10 centimetri, dar medicii au reușit să-i salveze viața.

„Din conţinutul concluziilor medico-legale rezultă că plaga produsă urmare a atacării victimei cu un cuţit are o profunzime de 10 centimetri şi două ramificaţii de circa 1 cm fiecare în formă de «Y», cu deschidere inferioară.

Procurorul a constatat că atacul asupra victimei s-a produs prin surprindere, agresorul lovind victima cu cuţitul în zona sus-menţionată, continuând atacul şi după ce lama cuţitului a pătruns în corpul victimei, existând două ramificaţii ale plăgii penetrante”, mai arată procurorii. Anchetatorii au precizat că bărbatul și-a atacat soția cu intenția de a o ucide: „A acționat cu intenția directă de a produce moartea acesteia, lovitura fiind aplicată cu intensitate deosebită cu un obiect tăietor înţepător, apt să producă moartea, interesând zone vitale respectiv regiunea toraco-abdominală stângă intercostală, producând leziuni ce necesită pentru vindecare 20-25 zile de îngrijiri medicale, interesând plămânul stâng, necesitând intervenţie chirurgicală şi punând în primejdie viaţa victimei”. După atac, bărbatul a fugit și și-a lăsat soția într-o baltă de sânge. Femeia a reușit să sune la 112 și să ceară ajutor. Pe numele bărbatului, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Gorj a admis propunerea parchetului şi a emis mandat de arestare preventivă. El a fost căutat de polițiști și a fost identificat, după două zile, pe raza orașului Turceni.

Bărbatul a fost introdus, marți seara, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

I.I.